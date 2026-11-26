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Londýn vyčlenil asi 10 miliárd eur na podporu jadrového odstrašovania
Vláda v samostatnom vyhlásení uviedla, že päťročná zmluva by mohla vytvoriť 3000 pracovných miest a 2500 pozícií pre učňov a absolventov.
Autor TASR
Londýn 26. novembra (TASR) - Britská zbrojárska spoločnosť Babcock vo štvrtok oznámila, že získala od britskej vlády zákazku v hodnote približne 10,39 miliardy eur na údržbu ponoriek Kráľovského námorníctva, vďaka čomu sa posilní odstrašujúci jadrový potenciál krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vláda v samostatnom vyhlásení uviedla, že päťročná zmluva by mohla vytvoriť 3000 pracovných miest a 2500 pozícií pre učňov a absolventov. „Nová dohoda je nielen investíciou do našej národnej bezpečnosti, ale zároveň obrovskou investíciu do našich ľudí,“ povedal premiér Andy Burnham.
Babcock uviedla, že zmluvu je možné predĺžiť o ďalších desať rokov a je najväčšou v histórii tejto spoločnosti. Cieľom dokumentu je skrátiť čas údržby ponoriek a umožniť plavidlám tráviť viac času na mori. Zároveň nahrádza predošlú dohodu firmy a vlády, ktorá by vypršala 30. novembra.
„Aj keď by sme museli presunúť finančné prostriedky z iných rezortov, stále uprednostníme naše jadrové odstrašovanie a bojovú pripravenosť Británie,“ uviedol minister obrany Wes Streeting.
Od konca studenej vojny sa britské jadrové odstrašovanie zabezpečuje výlučne prostredníctvom rakiet na ponorkách Kráľovského námorníctva. Vláda vyčlenila v rámci obranného investičného plánu viac ako 63 miliárd libier na jadrové odstrašovanie na nasledujúce štyri roky.
Vláda v samostatnom vyhlásení uviedla, že päťročná zmluva by mohla vytvoriť 3000 pracovných miest a 2500 pozícií pre učňov a absolventov. „Nová dohoda je nielen investíciou do našej národnej bezpečnosti, ale zároveň obrovskou investíciu do našich ľudí,“ povedal premiér Andy Burnham.
Babcock uviedla, že zmluvu je možné predĺžiť o ďalších desať rokov a je najväčšou v histórii tejto spoločnosti. Cieľom dokumentu je skrátiť čas údržby ponoriek a umožniť plavidlám tráviť viac času na mori. Zároveň nahrádza predošlú dohodu firmy a vlády, ktorá by vypršala 30. novembra.
„Aj keď by sme museli presunúť finančné prostriedky z iných rezortov, stále uprednostníme naše jadrové odstrašovanie a bojovú pripravenosť Británie,“ uviedol minister obrany Wes Streeting.
Od konca studenej vojny sa britské jadrové odstrašovanie zabezpečuje výlučne prostredníctvom rakiet na ponorkách Kráľovského námorníctva. Vláda vyčlenila v rámci obranného investičného plánu viac ako 63 miliárd libier na jadrové odstrašovanie na nasledujúce štyri roky.