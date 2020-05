Londýnčania vyjadrili solidaritu s protestmi proti zabitiu Floyda

Londýn 31. mája (TASR) - Stovky Londýnčanov v nedeľu porušili nariadenie o obmedzení voľného pohybu počas koronakrízy a zhromaždili sa pred vevyslanectvom USA na znak solidarity s protestmi, ktoré vypukli po celých Spojených štátoch v súvislosti so smrťou neozbrojeného Afroameričana počas jeho zatýkania políciou.



Smrť Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota mala v v USA za následok päť po sebe nasledujúcich nocí často násilných protestov, ktoré viedli k tomu, že jednotky Národnej gardy v nedeľu hliadkovali v uliciach väčšiny amerických miest, uviedla AFP. Viacero miest zaviedlo nočný zákaz vychádzania. Pri zrážkach s políciou bolo zranených mnoho ľudí vrátane novinárov.



Demonštranti v Londýne počas svojho protestu skandovali "Žiadna spravodlivosť, žiadny mier" a v rukách mali transparenty s nápismi, že aj život Afroameričana má cenu.



Niekoľko stoviek ľudí sa predtým zišlo na Trafalgarskom námestí v centre Londýna na pietnej akcii, počas ktorej časť z nich na deväť minút pokľakla na zem - ide zhruba o čas, aký policajt Derek Chauvin počas zatýkania kľačal na Floydovom krku.



Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab označil záznam tohto incidentu za veľmi znepokojujúci. Zdržal sa však komentovania expresívnych tvítov amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho kontroverzných a kritických vyhlásení o protestoch v mestách USA.



Agentúra AFP pripomenula, že v Anglicku bude od pondelka povolené zhromažďovanie najviac šiestich ľudí a v Škótsku sa môže naraz zísť osem osôb. Obmedzenia voľného pohybu a zhromažďovania prijaté úradmi v snahe spomaliť a zastaviť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 platia v Británii viac ako dva mesiace.