Londýn:Od začiatku vojny bolo zabitých 40.000 – 60.000 ruských vojakov

Londýn 17. februára (TASR) - Ruské ozbrojené sily zaznamenali od začiatku invázie na Ukrajinu pravdepodobne 175.000 – 200.000 obetí vrátane zhruba 40.000 – 60.000 mŕtvych. Vo svojej piatkovej správe zverejnenej na Twitteri to uviedlo britské ministerstvo obrany, informuje TASR.



Počet obetí na ruskej strane výrazne stúpol od vlaňajšieho septembra, keď Moskva zaviedla "čiastočnú mobilizáciu" záložníkov.



Uvedené počty zabitých predstavujú podľa rezortu obrany v Londýne vysoký pomer usmrtených osôb v porovnaní so zranenými. "Je to takmer určite spôsobené tým, že vo veľkej časti ozbrojených síl existuje len tá najelementárnejšia lekárska starostlivosť," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že s veľkou istotou väčšinu obetí na ruskej strane spôsobilo delostrelectvo.



Britská správa ďalej uvádza, že spomedzi väzňov, ktorých do bojov na Ukrajine naverbovala súkromná žoldnierska skupina vagnerovcov Jevgenija Prigožina, evidujú pomer obetí zrejme až v rozsahu 50 percent.