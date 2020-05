Londýnska katedrála vytvorila virtuálny pamätník obetí COVID-19

Londýn 22. mája (TASR) - Katedrála sv. Pavla v Londýne spustila v piatok na svojej oficiálnej webovej stránke "spomienkovú knihu" venovanú ľuďom, ktorí v Británii podľahli koronavírusovej chorobe COVID-19.



Na novú online platformu s názvom Remember Me (Pamätaj si ma) môžu prispievať osoby akýchkoľvek vierovyznaní, ako aj ateisti, uviedli predstavitelia katedrály, ktorých citovala stanica BBC.



Členovia katedrálneho chlapčenského zboru naspievali pre túto službu pieseň zo svojich domovov, keďže v krajine v súvislosti s pandémiou stále platia karanténne opatrenia.



Stránka obsahuje aj videoodkaz od princa Charlesa, ktorý uviedol, že tento virtuálny pamätník je šancou podeliť sa o "svoj smútok, ale aj vysloviť poďakovanie za všetko dobré, čo zosnulí priniesli do našich životov".



Princ z Walesu sám nedávno prekonal koronavírusové ochorenie.



Do spomienkovej knihy môžu prispieť rodinní príslušníci, priatelia alebo opatrovníci zosnulej osoby. Jedinou podmienkou je to, aby obeť pochádzala zo Spojeného kráľovstva. Príspevok obsahuje meno, fotografiu a krátky odkaz.



Katedrála plánuje aj vybudovanie fyzického pamätníka obetiam pandémie COVID-19.



Británia podľa vládnych zdrojov eviduje viac než 36.000 úmrtí osôb, ktoré boli pozitívne testované na prítomnosť nového druhu koronavírusu.



Odhaduje sa však, že celková bilancia je omnoho vyššia, uvádza BBC. Britský štatistický úrad (ONS) tvrdí, že k 8. máju bolo v krajine viac než 41.000 úmrtí na toto ochorenie.