Londýnska polícia je rasistická, mizogýnna a homofóbna, uvádza posudok

Londýn 21. marca (TASR) - V londýnskej Metropolitnej polícii (MPS), najväčšom policajnom zbore v Británii, je hlboko zakorenená homofóbia a predátorské správanie. Tamojší policajti, ktorí sú príslušníkmi menšín, sú vystavení šikane. Vypláva to z nezávislej správy zverejnenej v utorok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Správu zostavila členka hornej komory britského parlamentu Louise Caseyová. Objednala si ju v roku 2021 vtedajšia šéfka MPS Cressida Dicková po vražde Londýnčanky Sarah Everardovej, ktorú znásilnil a zabil príslušník MPS Wayne Couzens, uvádza agentúra Reuters.



Caseyová zistila, že v londýnskom policajnom zbore vládne kultúra homofóbie a policajtky či iné zamestnankyne často čelia sexizmu a mizogýnii. "Je tam inštitucionálny rasizmus, sexizmus a homofóbia, a to vnútri organizácie z hľadiska zaobchádzania s policajtmi a zamestnancami a mimo organizácie z hľadisko dozeranie na komunity," uvádza Caseyová v správe.



MPS podľa nej dostatočne neochraňuje svoje ženské zamestnankyne alebo predstaviteľky verejnosti pred príslušníkmi páchajúcimi domáce násilie alebo tými, ktorí zneužívajú svoje postavenie na sexuálne účely.



"Tým, ktorí sa na to sťažujú, sa opakovane neverí alebo nedostanú podporu. Zaobchádzajú s nimi zle, alebo (tieto osoby) čelia protichodným tvrdeniam tých, ktorých obvinili," uvádza v správe. Tento nedostatok opatrnosti tak spôsobil, že predátorské a neakceptovateľné správanie mohlo "prekvitať".



Caseyová okrem toho v správe poukázala aj na rasizmus a ignorovanie diskriminácie v MPS.



Šéf MPS Mark Rowley, ktorý vlani v apríli vo funkcii po sérii škandálov nahradil Dickovú, správu označil za veľmi znepokojujúcu. Uviedol, že polícia sklamala Londýnčanov a vyjadril ľútosť.



Podľa britského premiéra Rishiho Sunaka je to, čo sa deje v MPS, šokujúce a neprijateľné. "Je potrebná zmena kultúry a vedenia," povedal.