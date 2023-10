Londýnska polícia obvinila Thunbergovú z narušenia verejného poriadku

Londýn 18. októbra (TASR) - Britská polícia v stredu obvinila švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú z priestupku voči verejnému poriadku po tom, čo bola v utorok zadržaná v Londýne na proteste proti schôdzke lídrov energetických spoločností. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Thunbergová (20) bola jednou z 26 osôb, voči ktorým londýnska Metropolitná polícia vzniesla obvinenia. Švédska aktivistka bola obvinená z nedodržania podmienok upravujúcich konanie verejných zhromaždení. Následne bola prepustená na kauciu. Pred londýnsky súd, ktorý bude riešiť jej prípad, by mala predstúpiť 15. novembra.



Gretu Thunbergovú zadržala polícia v utorok a odviedla ju do označenej dodávky po tom, čo sa pripojila k protestu organizovanému environmentálnymi iniciatívami Fossil Free London a Greenpeace. Stovky protestujúcich sa zišli pred hotelom InterContinental London Park Lane, v ktorom sa konalo stretnutie popredných predstaviteľov ropného a plynárenského priemyslu v rámci platformy Energy Intelligence Forum. Klimatickí aktivisti sa pritom pokúsili zablokovať všetky vstupy do hotela.



Ešte pred svojím zadržaním Thunbergová kritizovala údajné dohody, ktoré za "zatvorenými dverami" uzatvárajú politici s predstaviteľmi ropných a plynárenských spoločností.



Londýnska polícia uviedla, že protestujúcich aktivistov vopred upozornila na to, že nesmie dôjsť k narušeniu verejného poriadku. Vyzývala tiež demonštrantov, aby sa v rámci protestu presunuli z cesty na chodník.



Thunbergová sa stala tvárou mladých klimatických aktivistov na celom svete po tom, čo každý týždeň v roku 2018 organizovala protesty pred švédskym parlamentom, ktoré sa neskôr rozšírili do mnohých krajín sveta. Tento rok ju zadržala alebo odviedla polícia z protestov vo Švédsku, v Nórsku aj Nemecku.