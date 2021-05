Londýnska polícia posilňuje hliadky v oblastiach židovských komunít

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 17. mája (TASR) - Londýnska polícia posilní hliadkovanie v uliciach štvrtí, kde žijú ľudia zo židovskej komunity. Uviedol to v pondelok londýnsky starosta Sadiq Khan.Toto opatrenie bolo prijaté v súvislosti s incidentom z uplynulého víkendu, keď boli v Londýne zadržané štyri osoby, ktoré sú podozrivé z antisemitizmu a vyhrážania sa, informoval spravodajský portál The Times of Israel.Khan v rozhovore pre ITV, v ktorom avizoval posilnenie prítomnosti policajtov v uliciach Londýna, spresnil, že londýnska radnica podniká viacero krokov s cieľom dosiahnuť, aby sa Londýnčania, najmä tí zo židovských komunít, cítili v bezpečí.Britská polícia v nedeľu zatkla štyroch mužov v spojitosti s videami zverejnenými na sociálnych sieťach, v ktorých údajne zazneli antisemitské vyjadrenia.Na videozázname vidno niekoľko vozidiel s palestínskymi zástavami, ako prechádzajú cez oblasť v severnej časti Londýna, kde žije početná židovská komunita. Vo videu zdieľanom na internete zazneli vyjadrenia, ktoré poslúžili ako podnet pre zadržanie podozrivých.Počas uplynulého víkendu sa v Londýne i ďalších mestách Británie konali zhromaždenia na protest proti útokom izraelskej armády voči cieľom v palestínskom pásme Gazy. Izrael v Gaze podniká intenzívne letecké a delostrelecké útoky ako odvetu za raketové ostreľovanie izraelského územia palestínskymi militantmi.Khan v súvislosti s touto vyhrotenou situáciou konštatoval, že