Londýnska polícia prepustila dvoch podozrivých z podpálenia sanitiek
Útok sa odohral v pondelok v skorých ranných hodinách v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita.
Autor TASR
Londýn 26. marca (TASR) - Dvaja zatknutí muži v súvislosti s pondelňajším podpaľačským útokom na štyri sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácie Hatzola Northwest v Londýne, ktorý bol klasifikovaný ako antisemitský, boli prepustení na kauciu, oznámila vo štvrtok britská polícia. Vyšetrovanie však pokračuje. TASR o tom píše podľa správy agentúr AFP a AP.
„Aj keď boli obaja muži prepustení z policajnej väzby, platia pre nich prísne podmienky kaucie, kým pokračujeme vo vyšetrovaní podozrenia z ich účasti na tomto incidente,“ uviedla šéfka protiteroristickej polície v Londýne veliteľka Helen Flanaganová, ktorá vedie vyšetrovanie.
Mužov britskej národnosti vo veku 47 a 45 rokov zadržali v stredu pre podozrenie z „podpaľačstva s úmyslom ohroziť ľudské životy“, uviedla vo vyhlásení londýnska polícia. Za tento trestný čin im hrozí až trest doživotného odňatia slobody.
Úrady označili ich zatknutie za dôležitý zlom v prípade, ale poznamenali, že na zázname z priemyselnej kamery boli viditeľné tri osoby. „Naďalej pracujeme na identifikácii všetkých osôb zapojených do tohto ohavného útoku a vyšetrovací tím na tom pracuje nepretržite,“ dodala.
Útok sa odohral v pondelok v skorých ranných hodinách v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita. Páchatelia podpálili štyri sanitky, ktoré tak úplne zničili alebo vážne poškodili. Pri požiari explodovalo niekoľko plynových fliaš vo vozidlách, pričom tlaková vlna rozbila okná na okolitých budovách. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Polícia prípad vyšetruje ako „antisemitský zločin z nenávisti“.
Zároveň preveruje aj pravosť vyhlásenia zverejneného na platforme Telegram, v ktorom sa k zodpovednosti za útok prihlásila skupina Harakat asháb al-jamín al-islámíja (Islamské hnutie priateľov pravice) s potenciálnymi väzbami na Irán.
