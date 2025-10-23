< sekcia Zahraničie
Londýnska polícia testuje využívanie dronov pri zásahoch
Autor TASR
Londýn 23. októbra (TASR) - Londýnska polícia spustila projekt, v rámci ktorého vysiela drony na podporu policajtov zasahujúcich pri núdzových situáciách. Bezpilotné lietadlá môžu zasahujúcim policajtom odosielať zábery z miesta činu, čo im pomáha identifikovať a lokalizovať podozrivých. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a vyhlásenia londýnskej polície zverejneného na jej internetovej stránke.
„V rámci reakcie na núdzové volanie na číslo 999 bude dron spustený na diaľku z operačnej miestnosti polície a riadiť ho budú špeciálne vyškolení operátori,“ uviedla polícia. Drony doletia na miesto činu do dvoch minút a budú odtiaľ vysielať vysokokvalitné zábery, čím budú asistovať policajtom v teréne aj v riadiacej miestnosti.
Drony tak rýchlo poskytnú informácie, napríklad o podozrivých - ich lokalite, či výzore. „Toto pomôže policajtom chytiť kriminálnikov a zastaviť ich pred spôsobením ďalšej škody komunitám,“ uviedla polícia.
Okrem iného bude polícia drony využívať na pátranie po nezvestných osobách či podozrivých, či na zobrazenie miesta činu ešte pred príchodom policajtov. Zábery dronov budú prenášané do riadiacej miestnosti alebo policajtom prostredníctvom mobilných zariadení.
Projekt s názvom „Dron ako prvý zasahujúci“ spustili v severolondýnskej štvrti Islington. Metropolitná polícia plánuje do konca roka tento projekt rozšíriť do ďalších dvoch oblastí v Londýne - West End a Hyde Park. Využívanie dronov v súčasnosti testujú aj ďalšie policajné sily v Británii.
Drony sú uskladnené na strechách policajných budov v špeciálnych boxoch, kde sa nabíjajú a čakajú na povel na štart. Operačná miestnosť Metropolitnej polície rozhodne o nasadení dronu, ktorý na diaľku spustia na miesto incidentu. Po skončení zásahu sa dron vráti, špeciálny box sa uzavrie, aby sa dron nabil a bol pripravený na ďalšiu misiu.
