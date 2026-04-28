Londýnska polícia vyšetruje podozrenie na útok na židovský objekt
Londýnska polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie protiteroristická jednotka, hoci tento incident nie je považovaný za teroristický čin.
Autor TASR
Londýn 28. apríla (TASR) - Britská polícia v utorok oznámila, že vyšetruje podozrenie na podpaľačský útok na pamätnú stenu v severnej časti Londýna, v oblasti s početnou židovskou komunitou, kde v uplynulom období došlo k viacerým útokom na židovské objekty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Londýnska polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie protiteroristická jednotka, hoci tento incident nie je považovaný za teroristický čin. Dodala, že zatiaľ nedošlo k žiadnym zatknutiam a že pamätná stena nebola poškodená.
„Uvedomujeme si, že tento incident zvýši obavy v (londýnskej štvrti) Golders Green, kde obyvatelia už čelili sérii útokov,“ uviedol vo vyhlásení nadporučík Luke Williams.
Za uplynulý mesiac protiteroristickí jednotky zadržali viac než dve desiatky ľudí v rámci vyšetrovania útokov na objekty spájané so židovskou komunitou vrátane podpálenia sanitiek patriacich židovskej dobrovoľníckej záchrannej službe Hatzola v Golders Green 23. marca.
Londýnska polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie protiteroristická jednotka, hoci tento incident nie je považovaný za teroristický čin. Dodala, že zatiaľ nedošlo k žiadnym zatknutiam a že pamätná stena nebola poškodená.
„Uvedomujeme si, že tento incident zvýši obavy v (londýnskej štvrti) Golders Green, kde obyvatelia už čelili sérii útokov,“ uviedol vo vyhlásení nadporučík Luke Williams.
Za uplynulý mesiac protiteroristickí jednotky zadržali viac než dve desiatky ľudí v rámci vyšetrovania útokov na objekty spájané so židovskou komunitou vrátane podpálenia sanitiek patriacich židovskej dobrovoľníckej záchrannej službe Hatzola v Golders Green 23. marca.