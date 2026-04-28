Londýnska polícia vyšetruje podozrenie na útok na židovský objekt

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Londýn 28. apríla (TASR) - Britská polícia v utorok oznámila, že vyšetruje podozrenie na podpaľačský útok na pamätnú stenu v severnej časti Londýna, v oblasti s početnou židovskou komunitou, kde v uplynulom období došlo k viacerým útokom na židovské objekty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Londýnska polícia uviedla, že vyšetrovanie vedie protiteroristická jednotka, hoci tento incident nie je považovaný za teroristický čin. Dodala, že zatiaľ nedošlo k žiadnym zatknutiam a že pamätná stena nebola poškodená.

„Uvedomujeme si, že tento incident zvýši obavy v (londýnskej štvrti) Golders Green, kde obyvatelia už čelili sérii útokov,“ uviedol vo vyhlásení nadporučík Luke Williams.

Za uplynulý mesiac protiteroristickí jednotky zadržali viac než dve desiatky ľudí v rámci vyšetrovania útokov na objekty spájané so židovskou komunitou vrátane podpálenia sanitiek patriacich židovskej dobrovoľníckej záchrannej službe Hatzola v Golders Green 23. marca.
