< sekcia Zahraničie
Londýnska polícia zadržala dve osoby ohľadom útoku na pamätnú stenu
Polícia zadržala 46-ročného muža a 38-ročnú ženu v Romforde vo východnom Londýne, bližšie informácie však o útočníkoch neposkytla.
Autor TASR
Londýn 4. mája (TASR) - Londýnska polícia v pondelok zadržala dve osoby podozrivé z podpaľačského útoku na pamätnú stenu venovanú zabitým Iráncom počas protivládnych protestov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Polícia zadržala 46-ročného muža a 38-ročnú ženu v Romforde vo východnom Londýne, bližšie informácie však o útočníkoch neposkytla.
Stena v štvrti Golders Green v severnej časti Londýna s početnou židovskou komunitou pripomína aj obete teroristického útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Minulý týždeň boli v tejto štvrti neďaleko synagógy pobodaní dvaja židovskí muži.
Podľa monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group ide o jediný incident zo série útokov namierených proti židovskej komunite v uplynulých týždňoch, ku ktorému sa neprihlásila skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI) údajne napojená na Irán.
Britské ministerstvo vnútra v reakcii na minulotýždenný incident oznámilo, že úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve vo štvrtok zvýšili na štvrtý stupeň v rámci päťstupňového systému.
Polícia zadržala 46-ročného muža a 38-ročnú ženu v Romforde vo východnom Londýne, bližšie informácie však o útočníkoch neposkytla.
Stena v štvrti Golders Green v severnej časti Londýna s početnou židovskou komunitou pripomína aj obete teroristického útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Minulý týždeň boli v tejto štvrti neďaleko synagógy pobodaní dvaja židovskí muži.
Podľa monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group ide o jediný incident zo série útokov namierených proti židovskej komunite v uplynulých týždňoch, ku ktorému sa neprihlásila skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI) údajne napojená na Irán.
Britské ministerstvo vnútra v reakcii na minulotýždenný incident oznámilo, že úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve vo štvrtok zvýšili na štvrtý stupeň v rámci päťstupňového systému.