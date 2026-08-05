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Žena mala pobodať štyroch mužov, na mieste našli nožnice
Bodné rany utrpeli štyria muži vo veku 34 až 52 rokov.
Autor TASR
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Londýn 5. augusta (TASR) - Londýnska polícia v stredu zadržala 47-ročnú ženu, ktorá je podozrivá z pobodania štyroch mužov v známej štvrti Covent Garden. Podozrievajú ju z napadnutia a držby útočnej zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bodné rany utrpeli štyria muži vo veku 34 až 52 rokov. Rozsah ich zranení nie je známy. Všetkých štyroch ošetrili zdravotníci na mieste a následne previezli na traumatológiu v neďalekej nemocnici.
Došlo k tomu v centre Londýna vo štvrti Covent Garden, ktorú obľubujú turisti. Stanica Sky News informovala, že podľa prvotných informácií polície incident súvisel s mentálnym zdravím. Policajti na mieste zaistili nožnice.
Polícia podľa agentúry AP pôvodne uviedla, že boli pobodané tri osoby, v neskoršom vyhlásení ale potvrdila, že našli štyroch mužov s bodnými ranami.
Bodné rany utrpeli štyria muži vo veku 34 až 52 rokov. Rozsah ich zranení nie je známy. Všetkých štyroch ošetrili zdravotníci na mieste a následne previezli na traumatológiu v neďalekej nemocnici.
Došlo k tomu v centre Londýna vo štvrti Covent Garden, ktorú obľubujú turisti. Stanica Sky News informovala, že podľa prvotných informácií polície incident súvisel s mentálnym zdravím. Policajti na mieste zaistili nožnice.
Polícia podľa agentúry AP pôvodne uviedla, že boli pobodané tri osoby, v neskoršom vyhlásení ale potvrdila, že našli štyroch mužov s bodnými ranami.