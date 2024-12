Londýnska polícia zatkla muža, ktorý autom vrazil do ľudí

Londýn 25. decembra (TASR) – Londýnska polícia zadržala pre podozrenie z pokusu o vraždu muža, ktorý autom vrazil do chodcov v londýnskej štvrti West End. Incident sa odohral v noci na stredu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Štyri osoby boli hospitalizované, z toho jedna je v kritickom stave, uviedla polícia. Obete bezprostredne hlásené neboli.



Príslušníci londýnskej Metropolitnej polície boli na miesto privolaní v stredu o 0.45 hod. miestneho času (1.45 hod. SEČ), pretože na ulici Shaftesbury Avenue v Covent Garden dostali hlásenie o kolízii auta idúceho v protismere.



Podľa polície sa podozrivý muž údajne pobil v nočnom klube, následne nasadol do auta a vyšiel s ním na chodník, píše DPA s odvolaním na políciu.



Polícia 31-ročného muža zadržala pre podozrenie z pokusu o vraždu a dodala, že ide o izolovaný incident a nejde o teroristický útok.



"Prílušníci Metropolitnej polície na hlásenie rýchlo zareagovali a v spolupráci s londýnskou mestskou políciou muža do niekoľkých minút zatkli," uviedol zástupca pomocného komisára Stuart Cundy z Metropolitnej polície.