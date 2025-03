Londýnske letisko Heathrow začne v piatok odbavovať prvé lety

Londýn 21. marca (TASR) — Londýnske letisko Heathrow, ktorého prevádzku paralyzoval nočný požiar elektrickej rozvodne, v piatok oznámilo, že ešte v priebehu dňa odbaví prvé lety. Plnú prevádzku plánuje postupne obnovovať od soboty, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu Sky News.



"Naše tímy neúnavne pracovali na tom, aby zabezpečili rýchly návrat k normálu. Teraz sme už schopní obnoviť lety," uvádza sa vo vyhlásení vedenia letiska. Cestujúcim odporúča, aby na Heathrow necestovali, kým ich na to nevyzve príslušná letecká spoločnosť.



"Dúfame, že zajtra spustíme plnú prevádzku a čoskoro poskytneme ďalšie informácie. Našou prioritou zostáva bezpečnosť cestujúcich a osôb pracujúcich na letisku. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené týmto incidentom," píše sa vo vyhlásení.



Krátko nato spoločnosť British Airways oznámila, že od 19.00 h miestneho času (20.00 h SEČ) odbaví prvé lety z Heathrow. Pôjde o linky do Johannesburgu, Singapuru, Rijádu, Kapského Mesta, Sydney a Buenos Aires.



Požiar, ktorý ochromil prevádzku letiska, vypukol v noci na piatok v rozvodni v meste Hayes ležiacom približne 2,5 kilometra od letiska Heathrow. Jeho príčina sa vyšetruje, no úrady predbežne vylúčili cudzie zavinenie. Samotný požiar sa podarilo ráno lokalizovať, no ešte stále nie je úplne uhasený. Okrem letiska zostalo bez elektriny aj približne 100.000 domácností v jeho okolí.



Podľa stránky FlightRadar 24 požiar ovplyvnil najmenej 1350 letov priamo na letisku Heathrow. Ďalších približne 120 lietadiel muselo neplánovane pristáť na iných letiskách v Británii, Írsku či Francúzsku.



Londýnske letiská Stansted a Gatwick fungujú normálne.