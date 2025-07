Londýnske letisko Southend od štvrtka obnoví bežnú prevádzku

Londýn 16. júla (TASR) - Medzinárodné letisko Southend neďaleko Londýna v stredu čiastočne spustilo svoju prevádzku po tom, ako bolo v dôsledku nedeľnej havárie malého lietadla zatvorené. Od štvrtka by malo fungovať normálne, píše TASR podľa správy agentúry DPA a webu televízie Sky News.



„Letisko London Southend sa dnes čiastočne otvára pre malý počet letov po nedeľňajšej tragickej tragickej leteckej nehode a následnom zatvorení... Bežná letecká prevádzka sa obnoví od štvrtka 17. júla ráno,“ uviedol hovorca letiska.



„Myslíme na rodiny a priateľov tých, ktorí v nedeľu tragicky zahynuli... Počas tohto týždňa sme naďalej podporovali vyšetrovací tím tejto nehody počas jeho práce,“ dodal.



Lietadlo Beechcraft B200 Super King Air leteckej spoločnosti Zeusch Aviation havarovalo v nedeľu popoludní krátko po vzlietnutí. Podľa polície v grófstve Essex do Británie doviezlo pacienta, ktorý mal v krajine podstúpiť ďalšiu liečbu. Na ceste späť do Holandska lietadlo havarovalo a nehoda si vyžiadala štyri obete - dvoch pilotov, zdravotnú sestru a lekára.



Podľa médií bola jednou z obetí 31-ročná zdravotná sestra María Fernanda Rojasová Ortizová, nemecká občianka pôvodom z Čile, a ďalšou 46-ročný lekár Matthias Eyl z Nemecka. Obaja piloti boli údajne Holanďania.



Príčinu nehody britská polícia vyšetruje v spolupráci s Úradom pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB). Identitu obetí doposiaľ úrady nepotvrdili.