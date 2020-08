Londýnske Victoria and Albert Museum opäť otvára svoje brány

Londýn 5. augusta (TASR) - Britské Victoria and Albert Museum (V&A) vo štvrtok opäť otvorí svoje brány pre návštevníkov. Záujemcovia s tvárovými rúškami budú môcť absolvovať expozície na dvoch poschodiach múzea.



K dispozícii budú mať 250-ročnú históriu európskej renesancie, galériu blízkovýchodného islamského umenia, ako aj 500-ročnú zbierku historického odievania z celého sveta.



Vstupenky sú zdarma, ale návštevníci budú môcť vstúpiť do múzea iba na základe webovej registrácie - po niekoľkomesačnom uzavretí inštitúcie vynútenom koronavírusovou pandémiou.



"V&A bolo zatvorené 138 dní, čo je najdlhšie v jeho histórii," uviedol riaditeľ múzea Tristram Hunt, ktorého v stredu citovala tlačová agentúra Reuters.



Toto 160-ročné múzeum, pomenované po britskej kráľovnej Viktórii a jej manželovi princovi Albertovi, prešlo úpravou so zámerom splniť požiadavky spoločenského odstupu. Koronavírusové ochorenie COVID-19 si v krajine vyžiadalo už viac než 46.000 mŕtvych.



Ďalšie sekcie múzea budú otvorené v priebehu mesiaca. "Zistili sme, že zatvoriť je relatívne jednoduché, ale omnoho ťažšie je znova otvoriť," povedal Hunt.



"Už sú otvorené pohostinstvá, povolené sú futbalové zápasy, čo je skvelé. Ale múzeá, galérie, školy a miesta, kde môžu ľudia cibriť svoju dušu, sú skutočne dôležité," dodal.