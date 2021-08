Londýnsky most Tower Bridge po technickej poruche opäť sprejazdnili

Londýn 10. augusta (TASR) – Zdvíhací most Tower Bridge v Londýne, ktorý sa v pondelok zasekol v otvorenej polohe, v utorok nad ránom opäť sprejazdnili. Informovala o tom stanica BBC. Most bol zaseknutý takmer 12 hodín.



K technickej poruche tohto historického mosta došlo po tom, ako sa otvoril pre prejazd veľkej drevenej dvojsťažňovej lode. Most opätovne sprístupnili pre dopravu o 03:45 h SELČ (01.45 h miestneho času).



Polícia predtým šoférov a chodcov upozornila, aby sa danej oblasti vyhýbali. Prístupové cesty vedúce k mostu boli počas odstraňovania poruchy uzavreté.



Odstavenie mosta spôsobilo v centre britskej metropoly značné dopravné zápchy; doprava sa spomalila na oboch stranách rieky Temža. Presná príčina poruchy sa zisťuje. Tower Bridge bol naposledy zaseknutý minulý rok v auguste.



Most, ktorý stavali osem rokov a uviedli do prevádzky v roku 1894, sa zvyčajne otvára približne 800-krát za rok.



Tower Bridge naprojektoval architekt Horace Jones a patrí medzi najrušnejšie mosty v Londýne. Na zdvíhanie jeho rámov sa pôvodne používala para; v roku 1976 ju nahradila elektrická energia.



V čase svojho vzniku bol Tower Bridge považovaný za najväčší a najsofistikovanejší zdvíhací most na svete, píše BBC.