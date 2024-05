Londýnsky starosta Khan získal tretie funkčné obdobie

Londýn 4. mája (TASR) - Labouristický starosta Londýna Sadiq Khan si v sobotu zabezpečil rekordné tretie, po sebe nasledujúce funkčné obdobie a niekoľko mesiacov pred očakávanými všeobecnými voľbami uštedril konzervatívcom ďalšiu porážku; ide o ich najhoršie výsledky v komunálnych voľbách v nedávnej minulosti. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Khan (53) hladko porazil svoju vyzývateľku Susan Hallovú a zmaril tak do značnej miery nádeje konzervatívcov, že sa im podarí prvýkrát od roku 2016 odtrhnúť hlavné mesto Spojeného kráľovstva od mocenského vplyvu labouristov.



Keď bol v danom roku zvolený za prvého moslimského starostu západného hlavného mesta, všeobecne sa očakávalo, že zvíťazí, keďže labouristi na národnej úrovni prudko rastú a konzervatívci v prieskumoch strácajú podporu. Jeho náskok sa v porovnaní s predošlými voľbami v roku 2021 zvýšil.



Pre britského premiéra Rishiho Sunaka je to ďalší nepríjemný výsledok, keďže jeho konzervatívci skončili vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev na "ponižujúcom" treťom mieste, keď v Anglicku prišli o takmer 500 kresiel.



Keďže labouristi dosiahli obrovské zisky, konzervatívci britského lídra, ktorý je pod tlakom, prehrali rozhodujúce primátorské voľby v mestách ako Londýn, Manchester, Liverpool, Yorkshire, ako aj v ďalších.



Sunak v príspevku pre sobotňajšie vydanie denníka The Daily Telegraph pripustil, že "voliči sú frustrovaní", ale trvá na tom, že "labouristi nezvíťazili v miestach, kde by potrebovali väčšinu". "My konzervatívci máme za čo bojovať," tvrdí Sunak.



Labouristi, ktorí nie sú pri moci od roku 2010 a v ostatných parlamentných voľbách v roku 2019 ich porazili konzervatívci Borisa Johnsona, zobrali konzervatívcom i jedno parlamentné kreslo. "Obráťme list za úpadkom a začnime národnú obnovu s labouristami," povedal v sobotu líder Labouristickej strany (LP) Keir Starmer svojim priaznivcom v regióne East Midlands.



Sunak musí nariadiť, aby sa všeobecné voľby konali najneskôr do 28. januára budúceho roka, pričom premiér uviedol, že plánuje hlasovanie v druhej polovici roka 2024.



Labouristi sa tešia dvojcifernému náskoku v prieskumoch počas celých 18 mesiacov Sunakovej vlády, keďže predchádzajúce škandály konzervatívcov, kríza životných nákladov a rôzne iné problémy znižujú pozíciu vládnucej strany.



Voľby do miestnych samospráv sa začali v Anglicku a vo Walese vo štvrtok. Voliči si vyberali viac ako 2000 členov mestských rád a 11 starostov miest. Volili sa aj 37 policajní a kriminálni komisári. V Škótsku a v Severnom Írsku sú komunálne voľby v inom termíne.