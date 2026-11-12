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Londýnsky súd uznal dvoch Iráncov vinnými zo špionáže
Porota korunného súdu vo Woolwichi na juhu Londýna dospela k záveru, že 41-ročný Mostafá Sepahvand a 46-ročný Farhád Džavádí Maneš konali v mene iránskeho štátu.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Súd v Londýne uznal vo štvrtok dvoch Iráncov vinnými zo špionáže v prospech Teheránu. Muži sledovali novinárov perzskojazyčnej televízie, ktorá vysiela z britskej metropoly. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Porota korunného súdu vo Woolwichi na juhu Londýna dospela k záveru, že 41-ročný Mostafá Sepahvand a 46-ročný Farhád Džavádí Maneš konali v mene iránskeho štátu, a odsúdila ich za pomoc zahraničnej spravodajskej službe. Tretieho obžalovaného, 57-ročného Šapóra Kalehalího Cháního Nórího, oslobodila vo všetkých bodoch obžaloby.
„Išlo o premyslenú operáciu zameranú na špehovanie kritikov iránskeho režimu,“ uviedol Frank Ferguson, hlavný prokurátor oddelenia britskej korunnej prokuratúry (CPS) pre závažnú trestnú činnosť a boj proti terorizmu. Podľa neho mali obaja za poskytovanie informácií Iránu prisľúbenú odmenu. Sepahvand bol navyše ochotný zájsť ďalej a dopustiť sa voči svojim cieľom závažného násilia. „Našťastie sa obžalovaných podarilo zastaviť skôr, ako mohlo dôjsť k útoku,“ dodal Ferguson.
Medzi ich cieľmi boli novinári súkromnej spravodajskej televízie Iran International Modžtabá Púrmohsen a Kámbíz Hoseiní, ako aj Jonathan Turner, zakladajúci člen organizácie UK Lawyers for Israel. Iránska vláda spomínanú televíziu zakázala.
Podľa obžaloby muži navštevovali adresy spojené s vytipovanými osobami, fotografovali ich a nakrúcali na video. Informácie o nich vyhľadávali aj na internete, okrem iného pomocou ChatGPT.
Porota korunného súdu vo Woolwichi na juhu Londýna dospela k záveru, že 41-ročný Mostafá Sepahvand a 46-ročný Farhád Džavádí Maneš konali v mene iránskeho štátu, a odsúdila ich za pomoc zahraničnej spravodajskej službe. Tretieho obžalovaného, 57-ročného Šapóra Kalehalího Cháního Nórího, oslobodila vo všetkých bodoch obžaloby.
„Išlo o premyslenú operáciu zameranú na špehovanie kritikov iránskeho režimu,“ uviedol Frank Ferguson, hlavný prokurátor oddelenia britskej korunnej prokuratúry (CPS) pre závažnú trestnú činnosť a boj proti terorizmu. Podľa neho mali obaja za poskytovanie informácií Iránu prisľúbenú odmenu. Sepahvand bol navyše ochotný zájsť ďalej a dopustiť sa voči svojim cieľom závažného násilia. „Našťastie sa obžalovaných podarilo zastaviť skôr, ako mohlo dôjsť k útoku,“ dodal Ferguson.
Medzi ich cieľmi boli novinári súkromnej spravodajskej televízie Iran International Modžtabá Púrmohsen a Kámbíz Hoseiní, ako aj Jonathan Turner, zakladajúci člen organizácie UK Lawyers for Israel. Iránska vláda spomínanú televíziu zakázala.
Podľa obžaloby muži navštevovali adresy spojené s vytipovanými osobami, fotografovali ich a nakrúcali na video. Informácie o nich vyhľadávali aj na internete, okrem iného pomocou ChatGPT.