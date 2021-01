Londýnskym nemocniciam hrozí kolaps, poľná nemocnica je v pohotovosti

Londýn 7. januára (TASR) - Londýnska poľná nemocnica Nightingale (Slávik) bude v prípade potreby opäť uvedená do stavu pohotovosti, aby zmiernila tlak na ďalšie zdravotnícke zariadenia v britskej metropole. Uviedol to vo štvrtok britský minister zdravotníctva Matt Hancock v reakcii na zverejnenie uniknutých dokumentov, podľa ktorých v dôsledku koronavírusovej pandémie hrozí zdravotníckym zariadeniam v Londýne pre nedostatok lôžok do dvoch týždňov kolaps, píše agentúra Reuters.



Uniknuté prognózy zverejnené na webovej stránke Health Service Journal ukazujú, že aj keby sa počet pacientov s ochorením COVID-19 zvyšoval v najpomalším možným tempom, čo je pravdepodobný scenár, v londýnskych nemocniciach by do 19. januára chýbalo takmer 2000 lôžok poskytujúcich akútnu a intenzívnu zdravotnú starostlivosť.



V súvislosti s týmto scenárom Hancock uviedol, že je znepokojený tlakom na Národnú zdravotnú službu (NHS). Vláda preto podľa neho poskytne ďalšie zdroje regiónom s najviac preťaženými zdravotníckymi zariadeniami. "Napríklad v Londýne zabezpečujeme, aby bola provizórna nemocnica Nightingale pre prípad potreby v pohotovostnom režime. Ak bude treba, samozrejme ju využijeme," dodal na margo nemocnice, ktorá bola vybudovaná ešte na jar počas prvej vlny pandémie.



Poľná nemocnica so stovkami lôžok, ktorú zriadili v apríli minulého roku vo výstavnom a konferenčnom centre ExCel vo východnom Londýne, mala pôvodne poskytovať intenzívnu starostlivosť pre pacientov infikovaných novým koronavírusom. Avšak predtým, než v máji prestala prijímať nových pacientov, sa v nej liečilo iba 51 ľudí, pripomína Reuters.



V Británii bolo po prepuknutí pandémie postavených sedem nemocníc, ktoré sa majú využiť v prípade preťaženia zdravotníckeho systému. Pomenované sú po bývalej zdravotnej sestre Florence Nightingalovej, považovanej za zakladateľku moderného ošetrovateľstva a vplyvnú reformátorku v oblasti medicíny.



V Spojenom kráľovstve v stredu zaznamenali rekordný denný prírastok úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 počas druhej vlny pandémie (1041), ako aj infikovaných (62.322). V Anglicku a Škótsku už od utorka z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie opäť platí celoplošný lockdown. Obavy vzbudzuje predovšetkým nový, nákazlivejší variant vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa koncom minulého roka objavil na juhu Anglicka.



Ministerka vnútra Priti Patelová v tejto súvislosti v rozhlasovej stanici BBC Radio 4 vo štvrtok uviedla, že Británia "v najbližších dňoch" oznámi ďalšie sprísnenie opatrení. Občanov vyzvala, aby zostali doma a do zahraničia cestovali len vtedy, ak majú špeciálne povolenie.



K aktuálnej pandemickej situácii sa vo štvrtok večer vyjadrí j britský premiér Boris Johnson.