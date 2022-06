Londýn: Slabiny ruského letectva sú rozhodujúce pre priebeh vojny

Londýn 20. júna (TASR) - Ťažkosti Ruska pri vojenskom postupe na Ukrajine súvisia podľa hodnotenia odborníkov z britských tajných služieb so slabinami v oblasti leteckých síl. Je veľmi pravdepodobné, že táto skutočnosť je jedným z najdôležitejších faktorov zodpovedných za veľmi obmedzené úspechy Moskvy. Vo svojej pravidelnej správe o situácii na Ukrajine to v pondelok uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Rezort obrany v Londýne v správe zverejnenej na sociálnej sieti Twitter uvádza, že ruské letecké sily sa počas svojich manévrov dosiaľ skôr vyhýbali rizikám a nepodarilo sa im dosiahnuť vzdušnú prevahu. Len zriedka sa im darí preniknúť hlboko za ukrajinské línie. To zvyšuje tlak na pozemné jednotky, čo spôsobuje ich čoraz väčšie vyčerpanie. Vedie to takisto k väčšiemu nasadeniu riadených striel, ktorých zásoby sa pravdepodobne zmenšujú.



Rusko má síce k dispozícii bojaschopné lietadlá, jeho sily však nie sú patrične vycvičené na operácie, ktorých súčasťou sú moderné stroje, uvádza britský rezort obrany. Ruský letecký výcvik sa totiž podľa neho zrejme mnohé roky sústredil viac na to, aby zapôsobil na vysokopostavených členov armády, a nie na výcvik dynamických scenárov nasadenia rozličných jednotiek.



Moskva obviňuje Londýn, ktorý od začiatku ruskej invázie z 24. februára pravidelne poskytuje informácie o bojoch, z cielenej dezinformačnej kampane.