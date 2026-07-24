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Influencerka: Zelenskyj sa budúci týždeň zrejme stretne s Trumpom
Influencerka Loomerová sa označuje za investigatívnu novinárku.
Autor TASR
Kyjev 24. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s americkou konzervatívnou influencerkou Laurou Loomerovou povedal, že sa budúci týždeň pravdepodobne stretne s prezidentom Donaldom Trumpom v Spojených štátoch. Loomerová o tom informovala v piatok v príspevku na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Prezident Zelenskyj mi povedal, že sa budúci týždeň pravdepodobne zúčastní na pohrebe senátora Lindseyho Grahamma vo Washingtone D. C. a zároveň sa stretne s prezidentom Trumpom,“ upresnila Loomerová.
„Dochádza k tomu v čase, keď sa v Kongrese prerokúva návrh zákona o obnovení sekundárnych sankcií voči Rusku. Musíme zabezpečiť potrebný počet hlasov,“ vyhlásila. Podľa jej slov Rusko financuje Irán a dodáva mu výbušniny, preto je potrebné, aby Spojené štáty ničili ruskú ekonomiku, kým si krajina nezvolí mier.
Influencerka sa označuje za investigatívnu novinárku. Podľa AP celé roky zľahčovala vpád ruských síl na Ukrajinu a medzi svojimi podporovateľmi šírila ruskú propagandu. Kritizovala tiež podporu USA pre obranu Ukrajiny, ktorú označovala napríklad za „krajinu plnú obhajcov nacistov“. Ide pritom o argument, ktorý používalo Rusko na ospravedlnenie svojej invázie, pripomenula agentúra. Loomerová po návšteve Ukrajiny však priznala, že sa mýlila a že zmenila názor na Ukrajinu a Rusko.
„Prezident Zelenskyj mi povedal, že sa budúci týždeň pravdepodobne zúčastní na pohrebe senátora Lindseyho Grahamma vo Washingtone D. C. a zároveň sa stretne s prezidentom Trumpom,“ upresnila Loomerová.
„Dochádza k tomu v čase, keď sa v Kongrese prerokúva návrh zákona o obnovení sekundárnych sankcií voči Rusku. Musíme zabezpečiť potrebný počet hlasov,“ vyhlásila. Podľa jej slov Rusko financuje Irán a dodáva mu výbušniny, preto je potrebné, aby Spojené štáty ničili ruskú ekonomiku, kým si krajina nezvolí mier.
Influencerka sa označuje za investigatívnu novinárku. Podľa AP celé roky zľahčovala vpád ruských síl na Ukrajinu a medzi svojimi podporovateľmi šírila ruskú propagandu. Kritizovala tiež podporu USA pre obranu Ukrajiny, ktorú označovala napríklad za „krajinu plnú obhajcov nacistov“. Ide pritom o argument, ktorý používalo Rusko na ospravedlnenie svojej invázie, pripomenula agentúra. Loomerová po návšteve Ukrajiny však priznala, že sa mýlila a že zmenila názor na Ukrajinu a Rusko.