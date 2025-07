Lopatky na ikonickom parížskom kabarete Moulin Rouge sa opäť točia

Paríž 11. júla (TASR) - Stovky Parížanov i turistov sa vo štvrtok večer zišli pred slávnym kabaretom a nočným klubom Moulin Rouge vo štvrti Pigalle, aby sledovali opätovné sfunkčnenie lopatiek tohto ikonického veterného mlyna. Mimo prevádzky boli 14 mesiacov - odvtedy, ako ich poškodil silný vietor. Informovala agentúra AP, píše TASR.



V rámci ich slávnostného uvedenia do prevádzky skupina 60 tanečníc v sporých korzetových kostýmoch zdobených červeným perím na priľahlej ulici predviedla tanec kankán a zo strechy klubu, ktorý každoročne priláka údajne okolo 600.000 návštevníkov, bol odpálený aj ohňostroj.



Výkonný riaditeľ kabaretu Jean-Victor Clérico ozrejmil, že lopatky na Moulin Rouge sa vždy otáčali, „takže sme museli tento symbol vrátiť Parížu, Francúzsku a dať ho do pôvodného stavu“.



Nehoda z apríla 2024 bola pripísaná poruche centrálnej osi ružice veterného mlyna. Lopatky spadli cez noc, po zatvorení kabaretu. Zrejme aj pre to sa pri incidente nikto nezranil.



Pred vlaňajšími letnými olympijskými hrami boli na Moulin Rouge nainštalované provizórne lopatky z hliníka. Zostali však nehybné pre oneskorenú dodávku nového elektromotora, ktorý napája aj stovky žiaroviek osvetľujúcich túto ikonickú pamiatku.



Moulin Rouge - v preklade Červený mlyn - zvečnil vo svojich maľbách francúzsky maliar Henri de Toulouse-Lautrec a neskôr ho preslávil aj rovnomenný filmový muzikál Baza Luhrmanna z roku 2001 s Nicole Kidmanovou a Ewanom McGregorom v hlavných úlohách.



Slávny kabaret bol otvorený v roku 1889 a veľmi rýchlo sa stal symbolom parížskeho nočného života počas obdobia Belle Époque (1871 – 1914).



Tento kabaret je jednou z najnavštevovanejších atrakcií vo francúzskom hlavnom meste a o popularitu u turistov sa delí s Eiffelovou vežou a katedrálou Notre Dame.