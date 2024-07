Obrador skritizoval postoj amerických štátov voči venezuelským voľbám

Mexiko 31. júla (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v stredu uviedol, že jeho krajina sa nezúčastní na zasadnutí Organizácie amerických štátov (OEA) v spojitosti s venezuelskými prezidentskými voľbami. OEA obvinil zo zasahovania do vnútorných záležitostí Venezuely, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Nesúhlasíme so zaujatým prístupom OEA," povedal mexický prezident na tlačovej konferencii. Organizáciu kritizoval, že žiadala venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby priznal porážku vo voľbách, píše na svojej webovej stránke mexický denník El Financiero.



OEA podľa mexického lídra nie je demokratická a ani autonómna organizácia a žiadal zavedenie zmien tohto zoskupenia.



Úradujúci venezuelský prezident Maduro sa podľa volebnej komisie stal víťazom nedeľňajších volieb so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý vo viacerých prieskumoch viedol, skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. Venezuelská opozícia odmietla výsledky volieb a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát Urrutia.



Do Organizácia amerických štátov (Organización de los Estados Americanos - OAS) patrí viac než 30 krajín vrátane USA, Kanady, Brazílie či Kolumbie.