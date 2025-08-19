Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Zahraničie

Losa, ktorý sa zatúlal aj na Slovensko, videli v Rakúsku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Losy patria do čeľade jeleňovitých a sú to zvyčajne samotárske zvieratá.

Autor TASR
Mistelbach 19. augusta (TASR) — V dolnorakúskom regióne Weinviertel, hraničiacom s Českou republikou a Slovenskom, zaregistrovali nezvyčajného návštevníka - losa. Zviera v utorok spozorovali okrem iného v blízkosti mesta Mistelbach, predtým ho videli aj pri Herrnbaumgartene, Poysdorfe či Grosskrute, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA citujúcu hovorcu polície.

Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie a videá zachytávajúce toto zviera.

Samec losa, ktorý dostal meno Emil, sa podľa portálu iDNES.cz najmenej od začiatku júla pohyboval po Morave, kam sa dostal pravdepodobne z Poľska. Minulý týždeň sa nakrátko ocitol aj na Slovensku, videli ho napríklad v Skalici.

Losy patria do čeľade jeleňovitých a sú to zvyčajne samotárske zvieratá. Dospelé jedince môžu dorásť do výšky viac ako dvoch metrov. Samce môžu vážiť viac ako 500 kilogramov.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?