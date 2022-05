Lotyšská ministerka vnútra odstupuje kvôli oslavám Dňa víťazstva

Riga 16. mája (TASR) - Lotyšská ministerka vnútra Marija Golubevová v pondelok podala demisiu. Urobila tak v reakcii na kritiku zvnútra vládnej koalície, podľa ktorej polícia rusky hovoriacim obyvateľom krajiny nezabránila v oslavách Dňa víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Lotyšský parlament 31. marca zakázal konanie verejných podujatí bližšie ako 200 metrov od sovietskych vojnových pamätníkov, aby tak zabránil oslavám pri obelisku v Rige, na ktorých sa každoročne zúčastňujú tisícky rusky hovoriacich obyvateľov krajiny a tiež ruský veľvyslanec v Lotyšsku.



Napriek tomu sa pri obelisku 9. mája za prítomnosti polície zhromaždili tisícky rusky hovoriacich obyvateľov krajiny, aby naň položili kvety. Mnohí sa vrátili aj na druhý deň po tom, čo sa na internete objavilo video, ako pracovníci mestských služieb traktorom zhŕňajú kvety do odpadu. Niektorí z navrátilcov mali na sebe písmeno "Z", ktoré je symbolom podpory ruskej invázie a v Lotyšsku je zakázané. Polícia 10. mája proti zhromaždeným použila donucovacie prostriedky.



Ministerka Golubevová pred novinármi uviedla, že stratila podporu lotyšského premiéra po tom, čo jeden z koaličných partnerov pohrozil odchodom z vlády za to, že polícia 9. a 10. mája nezakročila proti účastníkom nepovolených zhromaždení pri obelisku.



"Čo to vypovedá o odolnosti Lotyšska, ak dvojhodinové bezvýznamné zhromaždenie niekoľkých stoviek ľudí dokáže otriasť vládou?" vyhlásila Golubevová na svoju obranu.



Lotyšský premiér Krišjánis Kariňš sa k rezignácii Golubevovej nevyjadril. Už predtým však upozornil, že takéto zhromaždenia ohrozujú suverenitu Lotyšska a sú prejavom neúcty k obetiam ruskej invázie na Ukrajinu.



Mestské zastupiteľstvo v Rige v piatok odsúhlasilo odstránenie obelisku, pričom toto rozhodnutie podporil aj lotyšský parlament a premiér. Presný dátum odstránenia však ešte nebol určený.



Z 1,9 milióna obyvateľov Lotyšska je až 24,5 percent etnických Rusov, pričom v hlavnom meste Riga ich žije až 36 percent.