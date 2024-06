Lotyšská premiérka navrhla nominovať Dombrovskisa za eurokomisára

Riga 10. júna (TASR) - Lotyšská premiérka Evika Siliňová v pondelok navrhla nominovať Valdisa Dombrovskisa na post eurokomisára na nasledujúce funkčné obdobie exekutívy Európskej únie. Nomináciu ešte musí schváliť jej vláda. TASR o tom informuje podľa správy britského denníka The Guardian.



Dombrovskis v Európskej komisii zastával viacero postov. Od roku 2019 bol jej výkonným podpredsedom, o rok neskôr sa stal aj eurokomisárom pre obchod. Predtým pôsobil ako eurokomisár zodpovedný za finančné služby.



Dombrovskis bol ministrom financií Lotyšska v rokoch 2002 - 2004, keď krajina vstúpila do EÚ a on sa stal poslancom Európskeho parlamentu. V roku 2009 po finančnej kríze, ktorá zasiahla celú Európu, sa stal lotyšským premiérom. Na funkciu rezignoval v novembri 2013, keď vyvodil politickú zodpovednosť za tragédiu spojenú s prepadnutím stropu nákupného centra, pri ktorej prišlo o život 54 ľudí.



Ako premiér dohliadal na program Medzinárodného menového fondu a škrty v štátnom rozpočte, čo sa premietlo do stabilizácie národnej ekonomiky a prijatia Lotyšska do eurozóny v januári 2014. Od novembra 2014 pôsobí v eurokomisii.