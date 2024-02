Lotyšská vláda predlžuje zákaz vstupu ruských turistov do marca 2025

Riga 27. februára (TASR) - Lotyšská vláda v utorok predĺžila zákaz vstupu do krajiny pre väčšinu ruských občanov do 4. marca 2025 pre možné ohrozenie vnútornej bezpečnosti. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Ruskí občania nemôžu vstúpiť na územie Lotyšska za účelom cestovného ruch či oddychu. To sa nevzťahuje na Rusov s povolením na pobyt v Lotyšsku či inej členskej krajine EÚ alebo je ich vstup spojený z humanitárnymi dôvodmi vrátane politických disidentov.



Poľsko a trojica baltských krajín - Estónsko, Lotyšsko a Litva - sa v septembri 2022 dohodli na obmedzení počtu Rusov vstupujúcich na ich územie. Reagovali na vážne ohrozenie verejnej bezpečnosti po ruskom vyvolaní vojny ba Ukrajine.



Lotyšsko je členskou krajinou EÚ i NATO. Má 1,9 milióna obyvateľov, z ktorých približne štvrtinu tvorí ruská menšina.