Lotyšská vláda prišla v dôsledku koaličnej krízy o väčšinu
Opozícia už začala zbierať podpisy na vyslovenie nedôvery premiérke v parlamente a vyhlásila pripravenosť viesť prechodnú vládu.
Autor TASR
Riga 13. mája (TASR) — V Lotyšsku sa v stredu, necelých päť mesiacov pred parlamentnými voľbami, rozpadla vládnuca koalícia. Stalo sa tak po tom, čo strana Progresívci stiahla podporu premiérke Evike Siliňovej, ktorá je predsedníčkou strany Nová jednota. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a verejnoprávny telerozhlas LSM.
Rozpad vlády vyvolala stupňujúca sa politická kríza v krajine, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Pri najnovšom incidente dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Ruska, sa vo štvrtok zrútili na ropné zásobníky.
Líder Progresívcov Andris Šuvajevs po stretnutí so Siliňovou uviedol, že jeho strana už premiérku nepodporuje a vyzval prezidenta Edgarsa Rinkevičsa, aby začal konzultácie o zostavení novej vlády. Zároveň dodal, že ministri z radov Progresívcov zatiaľ z kabinetu neodchádzajú.
Vo vláde tak okrem Novej jednoty zostal iba Zväz zelených a roľníkov (ZSS). Kabinet tak stratil v 100-člennom parlamente väčšinu.
Koaličná kríza sa vyhrotila po nedeľňajšej demisii ministra obrany Andrisa Sprudsa, ktorý je členom Progresívcov. Premiérka krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Siliňová následne navrhla na jeho miesto svojho poradcu plukovníka Raivisa Melnisa.
Tento krok vyvolal napätie medzi koaličnými partnermi, keďže Progresívci trvali na tom, že rezort obrany patrí im. Postup premiérky označili za unáhlený a jednostranný. Siliňová predtým pripustila, že ak odídu z koalície, mohla by vládnuť úradnícka vláda.
Lotyšsko čakajú 3. októbra parlamentné voľby. Prezident Rinkevičs zatiaľ neoznámil, či poverí premiérku rokovaniami o novej väčšine, alebo začne hľadať iného kandidáta na zostavenie vlády.
