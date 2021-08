Lotyšskí pohraničníci natočili nelegálne prechody migrantov

Riga 14. augusta (TASR) - Lotyšskej pohraničnej stráži sa podľa medializovaných správ podarilo na nakrútených videozáberoch zachytiť dôkaz o tom, že Bielorusko sa priamo podieľa na nelegálnych prechodoch migrantov do EÚ. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



Videá, ktoré pochádzajú údajne z lotyšsko-bieloruských hraníc, podľa tlačovej agentúry BNS ukazujú, ako v jednom prípade päť migrantov v sprievode troch ozbrojených mužov vo vojenských uniformách kráča pozdĺž železničnej trate a smeruje do Lotyšska. V ďalšom výseku videa je vidieť, ako uniformovaní muži s helmami a zakrytou tvárou vytvárajú zo sediacich migrantov ľudskú reťaz. Uniformy pripisujú médiá bieloruským jednotkám.



Spomenuté videozábery sa zatiaľ nepodarilo nezávisle preskúmať.



Lotyšsko vyhlásilo tento týždeň v súvislosti s náporom migrantov prichádzajúcich z bieloruského územia trojmesačný stav núdze v regiónoch Ludza, Kraslava, Augsdaugava a v meste Daugavpils, ktorý potrvá do novembra. Pracovníci tamojšej pohraničnej stráže zabránili v piatok nelegálnemu prechodu cez hranice 71 cudzincov a jedného zadržali. Tento rok zatkli dovedna už 350 migrantov.



Výrazne viac ich však zaznamenala susedná Litva, ktorá tiež hraničí s Bieloruskom. Ako píše agentúra AP, tento rok sa z Bieloruska dostalo nelegálne do Litvy viac ako 4000 uchádzačov o azyl zo 40 krajín, najmä z Iraku. Je to 50-násobne viac ich bolo počas vlaňajška.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v minulosti viackrát pohrozil, že v reakcii na sankcie EÚ uvalené na Minsk nebude brániť vstupu migrantov z Iraku, Afganistanu či Sýrie do krajín EÚ.