Lotyšsko a Estónsko rušia dohody o právnej pomoci s Ruskom

Riga/Tallinn 18. januára (TASR) - Pobaltské štáty Lotyšsko a Estónsko vo štvrtok prikročili k ukončeniu dohôd o právnej pomoci s Ruskom pre inváziu Moskvy na Ukrajinu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Dohody medzi bývalými sovietskymi republikami a Ruskom sa týkajú vzájomnej pomoci v prípadoch občianskeho, rodinného a trestného práva a do platnosti vstúpili po rozpade Sovietskeho zväzu.



Lotyšský parlament vo štvrtok hlasoval za ukončenie dvojstrannej dohody pre nedostatok dôvery voči Rusku, ktoré už takmer dva roky vedie vojnu na Ukrajine.



"Táto dohoda bola uzatvorená na podporu spolupráce v oblasti právnej pomoci. Tak ako množstvo iných dvojstranných dohôd aj táto je založená na vzájomnej dôvere a spoľahlivosti," povedal v parlamente poslanec Rihards Kols. "Rusko však stratilo túto dôveru a ukázalo, že sa naň nedá spoľahnúť. Zrušením tejto zmluvy dávame jasne najavo: žiadna dôvera už nie je," doplnil Kols, predseda zahraničného výboru parlamentu.



Aj estónska vláda odsúhlasila ukončenie právnej dohody s Ruskom a parlamentu predložila príslušný návrh zákona. Vo štvrtok to uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.



"Jedným z predpokladov dohody je dôvera v právny systém tej druhej krajiny a my už Rusku vôbec nedôverujeme," vysvetlil.



"Keďže plnoformátová agresia proti Ukrajine pokračuje, my musíme pokračovať vo svojej snahe o izolovanie Ruska na medzinárodnej scéne a udržiavať dvojstranné vzťahy medzi Estónskom a Ruskom na absolútnom minime," vysvetlil minister.



"Naším cieľom je pri najbližšej príležitosti ukončiť dohodu, pretože náš postoj je jasný: s agresorom nespolupracujeme," dodal.



O ukončení platnosti dohody musí byť Rusko upovedomené s polročným prestihom. Potom bude právna spolupráca medzi oboma pobaltskými štátmi a Moskvou založená na medzinárodných dohodách.