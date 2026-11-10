< sekcia Zahraničie
Lotyšsko a Litva podnikli spoločné cvičenie zamerané na evakuáciu
Cvičenie vychádzalo z modelovej situácie, v ktorej sa v regióne Baltského mora stupňuje bližšie nešpecifikovaná hrozba.
Autor TASR
Vilnius/Riga 10. novembra (TASR) - Litva a Lotyšsko uskutočnili svoje prvé spoločné cvičenie zamerané na cezhraničnú evakuáciu obyvateľov a ich prijímanie v susednej krajine, oznámili v utorok úrady oboch pobaltských republík. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Cvičenie vychádzalo z modelovej situácie, v ktorej sa v regióne Baltského mora stupňuje bližšie nešpecifikovaná hrozba. V jej dôsledku mali byť obyvatelia severolitovského mesta Šiauliai organizovane evakuovaní do mesta Ķekava južne od Rigy. Minulý týždeň sa uskutočnila simulovaná preventívna evakuácia z lotyšského mesta Daugavpils do litovského mesta Pasvalys. V oboch prípadoch boli obyvatelia prepravovaní autobusmi cez hranice do miest v susednom štáte.
Cieľom cvičení bolo preveriť evakuačné plány a spoluprácu pri reakcii na reálne hrozby, uviedli úrady. Záchranné zložky výsledky vyhodnotia a využijú na zlepšenie existujúcich postupov. Zároveň zdôraznili, že cvičenia boli plánované vopred a nesúvisia so žiadnou zmenou bezpečnostnej situácie ani s konkrétnou hrozbou.
Cvičenia zahŕňali celý proces cezhraničnej evakuácie – od identifikácie, registrácie a organizácie odchodu obyvateľov z jednej krajiny až po ich prijatie a dočasné ubytovanie v susednom štáte. Osobitná pozornosť sa venovala zraniteľným skupinám obyvateľstva. Na oboch cvičeniach sa zúčastnilo približne 100 dobrovoľníkov.
Litva a Lotyšsko, ktoré sú členmi NATO aj Európskej únie, sa od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 cítia ohrozené z dôvodu svojej exponovanej polohy na východnom krídle NATO. Odvtedy výrazne posilnili svoje obranné kapacity, pripomína DPA.
Cvičenie vychádzalo z modelovej situácie, v ktorej sa v regióne Baltského mora stupňuje bližšie nešpecifikovaná hrozba. V jej dôsledku mali byť obyvatelia severolitovského mesta Šiauliai organizovane evakuovaní do mesta Ķekava južne od Rigy. Minulý týždeň sa uskutočnila simulovaná preventívna evakuácia z lotyšského mesta Daugavpils do litovského mesta Pasvalys. V oboch prípadoch boli obyvatelia prepravovaní autobusmi cez hranice do miest v susednom štáte.
Cieľom cvičení bolo preveriť evakuačné plány a spoluprácu pri reakcii na reálne hrozby, uviedli úrady. Záchranné zložky výsledky vyhodnotia a využijú na zlepšenie existujúcich postupov. Zároveň zdôraznili, že cvičenia boli plánované vopred a nesúvisia so žiadnou zmenou bezpečnostnej situácie ani s konkrétnou hrozbou.
Cvičenia zahŕňali celý proces cezhraničnej evakuácie – od identifikácie, registrácie a organizácie odchodu obyvateľov z jednej krajiny až po ich prijatie a dočasné ubytovanie v susednom štáte. Osobitná pozornosť sa venovala zraniteľným skupinám obyvateľstva. Na oboch cvičeniach sa zúčastnilo približne 100 dobrovoľníkov.
Litva a Lotyšsko, ktoré sú členmi NATO aj Európskej únie, sa od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 cítia ohrozené z dôvodu svojej exponovanej polohy na východnom krídle NATO. Odvtedy výrazne posilnili svoje obranné kapacity, pripomína DPA.