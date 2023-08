Lotyšsko bude zrejme musieť opustiť niekoľko tisíc ruských občanov

Riga 6. augusta (TASR) - Predseda výboru lotyšského parlamentu pre občianstvo a migráciu Ingmárs Lídaka upozorňuje, že existuje veľmi vysoká pravdepodobnosť, že približne 6000 ruských občanov dostane v septembri od vlády v Rige príkaz opustiť krajinu. Dôvodom je, že nepodnikajú úradmi stanovené kroky na opätovné vydanie povolenia na pobyt v Lotyšsku.



Ako na svojom webe uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL), úradné listy s výzvou budú adresované držiteľom ruského občianstva, ktorí ešte nezačali s registráciou povolenia na pobyt v Lotyšsku podľa nových pravidiel a nezložili štátnu jazykovú skúšku.



Túto informáciu pre RFE/RL potvrdili aj na lotyšskom ministerstve vnútra.



Ministerstvo uviedlo, že adresáti takýchto listov budú musieť Lotyšsko opustiť do troch mesiacov.



Nesplnenie tohto nariadenia sa bude trestať pokutou, trestné stíhanie dotknutým osobám nehrozí.



Podľa zákona však tí, ktorí stratia právo na pobyt v Lotyšsku, budú musieť byť vyhostení.



Lídaka však podľa webu BNN.news zdôraznil, že ide "väčšinou o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí v Rusku nič nemajú" a ich deti a vnuci sú lotyšskými občanmi a žijú v Lotyšsku. Povedal, že ak budú títo ľudia deportovaní, "ich príbuzní nebudú mať lotyšskú vládu v láske".



Upozornil, že "už teraz existuje viacero rusky hovoriacich rodín, ktoré majú v pláne presťahovať sa do Ruska na celý život," vysvetlil Lídaka a dodal, že Lotyšsko tak príde o potenciálnych platcov daní.



V Lotyšsku žije 25.317 ruských občanov s osobitným štatútom: pred získaním ruského pasu boli lotyšskými občanmi alebo - vo veľkej väčšine - tzv. neobčanmi - apatridmi.



Koncom septembra roku 2022 lotyšský parlament pre takéto osoby legislatívne zrušil povolenia na trvalý pobyt, a to od 2. septembra 2023.



Aby si zachovali právo žiť v Lotyšsku, musia požiadať o povolenie na pobyt podľa nového postupu: na tento účel musia Úradu pre občianstvo a prisťahovalectvo predložiť osvedčenie o znalosti lotyšského jazyka a preukázať, že ich mesačný príjem počas posledného roka nebol nižší ako minimálna mzda - v roku 2023 to bolo 620 eur - alebo že poberajú lotyšský dôchodok.



Tí, ktorí sa pokúsili absolvovať skúšku znalostí lotyštiny pred 1. septembrom, ale neuspeli, budú mať právo opakovať ju do 30. novembra. Povolenie na pobyt im bude predĺžené do konca roka.