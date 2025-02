Lotyšsko chce do obrany investovať päť percent HDP

Riga 18. februára (TASR) — Lotyšsko bude naďalej zvyšovať výdavky na obranu - v budúcom roku to majú byť štyri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) a v nasledujúcich rokoch päť percent. Dodatočné prostriedky sa použijú na protivzdušnú obranu, ochranu pobrežia, výrobu munície a vývoj bezpilotných lietadiel. Po utorňajšom rokovaní vlády to oznámili premiérka Evika Siliňová a minister obrany Andris Spruds. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je potrebné zvýšiť rozpočet na obranu Lotyšska a urýchlene zabezpečiť dodatočné vojenské kapacity," povedal Spruds.



Siliňová zdôraznila, že na to, aby sa našli potrebné peniaze, sa musia prehodnotiť rozpočty všetkých ministerstiev, nielen ministerstva obrany.



Lotyšsko plánuje tento rok minúť na obranu 3,45 percenta HDP. Táto pobaltská krajiny hraničí s Ruskom a jeho blízkym spojencom Bieloruskom. Vojnu na Ukrajine považuje za priamu hrozbu pre svoju bezpečnosť. Vláda v Rige preto zvýšila vojenské výdavky a masívne prezbrojuje armádu.



Členské krajiny NATO sa zaviazali vynaložiť na obranu dve percentá HDP, hoci americký prezident Donald Trump naznačil, že možno bude tento podiel zvýšiť na päť percent. Samotné USA vynakladajú v súčasnosti na obranu približne 3,36 percenta HDP.