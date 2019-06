Lotyšsko chce mať aj naďalej v Európskej komisii Valdisa Dombrovskisa

Dombrovskis bol ministrom financií Lotyšska v rokoch 2002 - 2004, keď Lotyšsko vstúpilo do EÚ a on sa stal poslancom Európskeho parlamentu.

Brusel 12. júna (TASR) - Lotyšská päťčlenná koaličná vláda vymenovala v utorok bývalého ministra financií a expremiéra Valdisa Dombrovskisa na druhé funkčné obdobie za európskeho komisára. Dombrovskis túto správu potvrdil prostredníctvom svojho účtu na Twitteri.



Súčasný podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov uviedol, že je preňho cťou, že môže byť nominovaný na funkciu lotyšského komisára aj pre budúce legislatívne obdobie EÚ.



"Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som splnil dôveru, ktorú do mňa vkladajú lotyšská vláda a lotyšskí voliči. Budem pracovať v záujme silnejšej Európy," uviedol na Twitteri.



Dombrovskis sa podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ netají túžbou pokračovať ako eurokomisár v oblasti politiky súvisiacej s hospodárstvom, finančnými službami či rozpočtom EÚ.



Najskôr sa však musí rozhodnúť, či chce pôsobiť ako poslanec za frakciu Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente (EP), do ktorého bol zvolený v rámci eurovolieb, alebo sa vzdá poslaneckého mandátu a zostane v exekutíve EÚ.



Dombrovskis bol ministrom financií Lotyšska v rokoch 2002 - 2004, keď Lotyšsko vstúpilo do EÚ a on sa stal poslancom Európskeho parlamentu. V roku 2009 po finančnej kríze, ktorá zasiahla celú Európu, sa stal lotyšským premiérom, rezignoval v novembri 2013, keď vyvodil politickú zodpovednosť za tragédiu spojenú s prepadnutím stropu nákupného centra, pri ktorej prišlo o život 54 ľudí. Ako premiér dohliadal na program Medzinárodného menového fondu a škrty v štátnom rozpočte, čo sa premietlo do stabilizácie národnej ekonomiky a prijatia Lotyšska do eurozóny v januári 2014. Od novembra 2014 zastáva post podpredsedu v eurokomisii pod vedením Jeana-Clauda Junckera.





Spravodajca TASR Jaromír Novak