Lotyšsko chce mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ruské jednotky v noci na piatok podnikli rozsiahly útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru.

Autor TASR
Riga 9. januára (TASR) - Lotyšsko bude v reakcii na najnovšie útoky Ruska na Ukrajinu žiadať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, uviedla v piatok lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Ruské jednotky v noci na piatok podnikli rozsiahly útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru. Moskva následne potvrdila, že pri tejto operácii po druhýkrát od začiatku vojny použila svoju balistickú raketu stredného doletu Orešnik.

„Lotyšsko požiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v reakcii na barbarský útok Ruska na Ukrajinu vrátane použitia balistickej rakety stredného doletu v blízkosti hraníc EÚ a NATO,“ uviedla Bražeová na platforme X.

DPA pripomína, že Lotyšsko, susediace s Ruskom, je blízkym partnerom a podporovateľom Ukrajiny, ktorá už takmer štyri roky čelí ruskej invázii.

Rusko v noci na piatok zaútočilo aj na ukrajinskú metropolu, kde obyvatelia bojujú s výpadkami dodávok tepla či vody.

V reakcii na tento útok Ukrajina iniciuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a Rady Ukrajina–NATO, oznámil minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha.
