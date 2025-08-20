< sekcia Zahraničie
Lotyšsko ďalej posilňuje spoločnú hranicu s Ruskom a Bieloruskom
Lotyšsko plánovalo v rokoch 2024 až 2028 investovať približne 300 miliónov eur na posilnenie 400-kilometrovej hranice s Ruskom a Bieloruskom.
Autor TASR
Riga 20. augusta (TASR) - Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs vyzval na rýchlejšie vybudovanie obranných systémov pozdĺž hranice s Ruskom a Bieloruskom a poukázal na bezpečnostné riziká vyplývajúce z ruskej vojny na Ukrajine. Podľa prezidenta musí byť Lotyšsko vzhľadom na tento konflikt v najbližších rokoch pripravené na všetky scenáre, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.
Pri návšteve obce Zaborje v blízkosti lotyšsko-bieloruskej aj lotyšsko-ruskej hranice Rinkévičsa spolu s veliteľom národných ozbrojených síl a veliteľom pohraničnej stráže informovali o plánoch výstavby plotov, betónových bariér a protitankových prekážok.
Rinkévičs poznamenal, že hranica vyzerá úplne inak ako pred dvomi rokmi. Podľa neho je však ešte veľa práce, čo sa týka dokončenia oplotenia so senzormi a kamerami, ako aj inštalácie betónových a protitankových bariér. Podporil tiež plány na rozšírenie hraničného pásma z 12 na 42 metrov.
Lotyšsko plánovalo v rokoch 2024 až 2028 investovať približne 300 miliónov eur na posilnenie 400-kilometrovej hranice s Ruskom a Bieloruskom. Práce na najzraniteľnejších úsekoch postupujú podľa plánu, potvrdil Rinkévičs, ale stále je potrebné vyriešiť vyvlastnenie majetku a odškodnenie vlastníkov pozemkov.
Bezpečnosť hraníc opísal lotyšský prezident ako trvalú úlohu, ktorá si vyžaduje nepretržitú prácu a pozornosť zo strany armády aj pohraničnej stráže. Vyjadril nádej, že prípravy v kombinácii s prítomnosťou NATO odradia akéhokoľvek potenciálneho agresora.
Pri návšteve obce Zaborje v blízkosti lotyšsko-bieloruskej aj lotyšsko-ruskej hranice Rinkévičsa spolu s veliteľom národných ozbrojených síl a veliteľom pohraničnej stráže informovali o plánoch výstavby plotov, betónových bariér a protitankových prekážok.
Rinkévičs poznamenal, že hranica vyzerá úplne inak ako pred dvomi rokmi. Podľa neho je však ešte veľa práce, čo sa týka dokončenia oplotenia so senzormi a kamerami, ako aj inštalácie betónových a protitankových bariér. Podporil tiež plány na rozšírenie hraničného pásma z 12 na 42 metrov.
Lotyšsko plánovalo v rokoch 2024 až 2028 investovať približne 300 miliónov eur na posilnenie 400-kilometrovej hranice s Ruskom a Bieloruskom. Práce na najzraniteľnejších úsekoch postupujú podľa plánu, potvrdil Rinkévičs, ale stále je potrebné vyriešiť vyvlastnenie majetku a odškodnenie vlastníkov pozemkov.
Bezpečnosť hraníc opísal lotyšský prezident ako trvalú úlohu, ktorá si vyžaduje nepretržitú prácu a pozornosť zo strany armády aj pohraničnej stráže. Vyjadril nádej, že prípravy v kombinácii s prítomnosťou NATO odradia akéhokoľvek potenciálneho agresora.