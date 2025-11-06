< sekcia Zahraničie
Lotyšsko dodalo Ukrajine 21 obrnených transportérov Patria
Šmyhaľ sa poďakoval Lotyšsku za dodanie obrnených transportérov.
Autor TASR
Ádaži 6. novembra (TASR) — Lotyšsko poskytlo Ukrajine brániacej sa vyše tri roky invázii ruských síl ďalších 21 obojživelných obrnených transportérov fínskej výroby. Vozidlá Patria 6x6 si prevzal ukrajinský minister obrany Denys Šmyhaľ počas návštevy lotyšskej vojenskej základne pri mestečku Ádaži. TASR o tom informuje s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry DPA.
„Odovzdanie vozidiel Patria je prejavom priateľstva, partnerstva a našej ochoty prispieť čo najviac,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Sprúds. Lotyšsko vždy bezvýhradne podporovalo Ukrajinu a naďalej v tom pokračuje, dodal.
Šmyhaľ sa poďakoval Lotyšsku za dodanie obrnených transportérov. Napriek dronom a iným novým technológiám konvenčné zbraňové systémy podľa neho naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu. Vozidlá Patria navyše zachraňujú životy vojakov.
Lotyšsko tento rok dodalo Ukrajine celkovo 42 obrnených transportérov. Táto pobaltská krajina, hraničiaca s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, patrí medzi najoddanejších podporovateľov Kyjeva. Podľa Sprúdsa poskytne Lotyšsko tento rok vojenskú pomoc vo výške približne 0,3 percenta svojho hospodárskeho výkonu.
