Lotyšsko dodalo Ukrajine ďalšie transportéry Patria

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Dovedna 15 takýchto vozidiel Ukrajine už v júli odovzdala lotyšská premiérka Evika Siliňová počas návštevy Kyjeva.

Riga 17. septembra (TASR) - Lotyšsko dodalo ukrajinským ozbrojeným silám ďalšiu zásielku obrnených kolesových transportérov Patria 6x6. Oznámilo to v utorok lotyšské ministerstvo obrany, avšak bez uvedenia ich počtu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Ide o transportéry Patria 6x6, ktoré sa vyrábajú v závode fínskeho výrobcu Patria na území Lotyšska. Riga ich chce Ukrajine len v tomto roku dodať Ukrajine až 42.

Lotyšská vláda plánuje poskytnúť Kyjevu aj drony a ďalšie vojenské vybavenie v celkovej hodnote 70 miliónov eur a vycvičiť 4000 ukrajinských vojakov. Lotyšsko, ktoré susedí s Ruskom i jeho spojencom Bieloruskom, patrí medzi najodhodlanejších podporovateľov Ukrajiny vzdorujúcej invázii ruských síl.
