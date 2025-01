Lotyšsko hlási ďalší poškodený podmorský kábel v Baltskom mori

Vilnius 26. januára (TASR) – Podmorský optický kábel medzi Lotyšskom a Švédskom bol v nedeľu poškodený, a to zrejme v dôsledku "vonkajšieho vplyvu". Oznámila lotyšská vláda s tým, že na kontrolu plavidla podozrivého z účasti na poškodení vyslali vojenský hliadkovací čln. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Kontrole podrobia aj ďalšie dve lode v oblasti, uviedli lotyšské námorné sily.



"Zistili sme, že s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k vonkajšiemu poškodeniu a že je značné," povedala lotyšská premiérka Evika Siliňová novinárom po mimoriadnom zasadnutí vlády. Riga podľa nej objasňuje okolnosti v koordinácii s NATO a krajinami v oblasti Baltského mora.



Švédsky premiér Ulf Kristersson tiež informoval, že jeho krajina úzko spolupracuje s Lotyšskom a Severoatlantickou alianciou. "Švédsko prispeje dôležitými kapacitami k prebiehajúcej snahe vyšetriť tento podozrivý incident," uviedol na sociálnej sieti.



NATO minulý týždeň oznámilo, že do Baltského mora vyšle lode, hliadkovacie lietadlá a námorné drony, aby pomohlo s ochranou kritickej infraštruktúry. Uviedlo, že si vyhradzuje právo podniknúť kroky proti lodiam podozrivým z toho, že predstavujú hrozbu pre bezpečnosť.



Aliancia spustila misiu "Baltská stráž" po sérii incidentov, pri ktorých boli od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 poškodené podmorské elektrické vedenia, telekomunikačné káble a plynovody v Baltskom mori.



Fínska polícia v decembri zadržala tanker s ruskou ropou, ktorý podozrieva, že poškodil fínsko-estónsky elektrický kábel Estlink 2 a štyri telekomunikačné káble ťahaním kotvy po morskom dne.



Kábel, ktorý sa prerušil túto nedeľu, spája lotyšské mesto Ventspils so švédskym ostrovom Gotland a poškodenie vzniklo vo výlučnej ekonomickej zóne Švédska, uviedli lotyšské námorné sily.