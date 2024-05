Lotyšsko investuje v tomto roku do vývoja dronov 20 miliónov eur

Riga 27. mája (TASR) - Lotyšsko plánuje v tomto roku investovať 20 miliónov eur do vývoja vojenských bezpilotných lietadiel, uviedol v pondelok tamojší minister obrany Andris Spruds. TASR o tom in formuje na základe správy agentúry DPA.



"Obrazne by sme mohli hovoriť o armáde dronov," priblížil Spruds. Avizované finančné prostriedky budú podľa jeho slov využité na budovanie príslušnej infraštruktúry, ako aj nákup bezpilotných lietadiel, vrátane niektorých od lotyšských spoločností.



Spruds avizoval, že Lotyšsko v tomto smere posilňuje celú infraštruktúru vrátane svojho vlastného priemyslu, ktorý "je schopný vytvárať, vyvíjať a vyrábať tieto technológie pre naše ozbrojené sily a na podporu Ukrajiny".



Lotyšsko a Spojené kráľovstvo vedú tzv. dronovú koalíciu vyše desiatky krajín vrátane Nemecka, ktorá chce Ukrajine dodať približne milión dronov, ako aj ich náhradné diely, a zaviazala sa, že investuje do ich výroby.



DPA zároveň pripomína, že Lotyšsko v súvislosti s dronmi plánuje v nadchádzajúcom období aj viacero aktivít. V lete má uviesť do prevádzky tzv. testovaciu plochu pre drony a pripravuje napríklad tiež výcvik pilotov dronov.