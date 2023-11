Lotyšsko kúpi nemecký systém protivzdušnej obrany, podpísalo dohodu

Riga 30. novembra (TASR) - Lotyšské ministerstvo obrany a zástupcovia nemeckej firmy Diehl Defence podpísali vo štvrtok zmluvu o nákupe systémov protivzdušnej obrany stredného dosahu IRIS-T v hodnote približne 600 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.



V súlade s dohodou dostane táto pobaltská krajina potrebné vybavenie, aby mohla tento zbraňový systém efektívne prevádzkovať. Dodávky by sa mali začať v roku 2026, uviedlo v tlačovej správe ministerstvo obrany v Rige.



Dovtedy musí Lotyšsko vyškoliť obslužný personál a modernizovať infraštruktúru, ako aj splniť ďalšie predpoklady, aby boli jeho ozbrojené sily pripravené na prevádzku a údržbu systému IRIS-T.



Rámcovú dohodu o nákupe systémov IRIS-T podpísalo v septembri Lotyšsko spolu s Estónskom.



Systém IRIS-T je schopný ničiť nepriateľské lietadlá a drony v okruhu do 40 kilometrov a vo výškach do 20 kilometrov. Spoločné obstarávanie jedného typu systému umožní obom krajinám ušetriť rozpočtové prostriedky a uľahčiť vzájomnú koordináciu pri obrane regiónu Pobaltia.



Protivzdušná obrana je v pobaltských štátoch považovaná za slabé miesto. Estónsko a Lotyšsko susedia s Ruskom, Lotyšsko navyše hraničí s Bieloruskom, spojencom Moskvy. Oba štáty považujú ruskú agresiu voči Ukrajine za priamu hrozbu pre svoju bezpečnosť, preto masívne zvýšili vojenské výdavky a modernizujú svoje ozbrojené sily.