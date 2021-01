Úlohou nového lotyšského ministra zdravotníctva je pripraviť očkovanie

Riga 8. januára (TASR) – Novým lotyšským ministrom zdravotníctva sa vo štvrtok stal Daniels Pavluts, informovala agentúra AFP. Jeho predchodkyňa z funkcie odstúpila pre spor týkajúci sa očkovacej kampane proti infekčnej chorobe COVID-19.



Predseda parlamentu Krišjanis Karinš v príhovore k poslancom uviedol, že sa „musíme stať proaktívnejšími a poraziť vírus tým, že pripravíme lepšie plány očkovania". Dodal, že človekom, ktorý má na to výborné predpoklady, je práve Daniels Pavluts.



Štyridsaťštyriročný Pavluts je vzdelaním ekonóm, má aj diplom z Harvardu a v lotyšskej vláde zastával post ministra hospodárstva. Skúsenosti v rezorte zdravotníctva nemá, poznamenala AFP.



Je spolupredsedom liberálneho politického združenia Rozvoj/ZA! (Attistibai/Par! - AP).



Pavluts po svojom schválení v parlamente vyhlásil, že má pocit, akoby šiel „do vojny: ľudia zomierajú, lekári a zdravotníci sú na pokraji síl. Sme v najhoršom bode pandémie".



Vo funkcii ministra zdravotníctva Pavluts vystrieda svoju spolustraníčku Ilze Vinkeleovú, ktorá bola nútená podať demisiu po ostrej slovnej výmene s premiérom týkajúcej sa očkovacej politiky.



Odporcovia vlády kritizovali pomalý začiatok očkovacej kampane a rozhodnutie zakúpiť relatívne malé množstvo vakcín Pfizer-BioNTech, ktorú schválila Európska lieková agentúra.



Lotyšsko zameralo svoj očkovací plán najmä na vakcínu Oxford-AstraZeneca, ktorá však doteraz nebola v Európskej únii povolená.



Lotyšský parlament tiež vo štvrtok rozhodol, že zákaz nočného vychádzania bude predĺžený do 25. januára. Toto opatrenie bolo prijaté v situácii, keď v krajine stúpa počet obetí pandémie a jednotky intenzívnej starostlivosti sú veľmi blízko k bodu, keď nebudú mať miesto pre nových pacientov.



Od začiatku epidémie Lotyšsko so svojimi 1,9 miliónmi obyvateľov zaznamenalo takmer 47 000 nakazených. Koronavírusovej infekcii podľahlo viac ako 800 ľudí.