Lotyšsko na posilnenie obrany kupuje systém kladenia mín Skorpion 2

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podobne ako susedné Estónsko a Litva si aj Riga chce zabezpečiť hranicu obrannými štruktúrami a fyzickými bariérami.

Autor TASR
Riga 22. októbra (TASR) - Lotyšsko si objednalo diaľkovo ovládaný systém kladenia mín od nemeckého výrobcu zbraní Dynamit Nobel Defence. Pobaltská krajina to oznámila v stredu s tým, že súčasťou systému Skorpion 2 sú protitankové míny a ďalšie vybavenie za 58 miliónov dolárov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Nákup systému kladenia mín je strategickým krokom k posilneniu obranných schopností našej krajiny,“ povedal lotyšský minister obrany Andris Spruds. „Je to nevyhnutná súčasť širšieho plánu na posilnenie bezpečnosti a obrany východnej hranice Lotyšska,“ dodal.

Podobne ako susedné Estónsko a Litva si aj Riga chce zabezpečiť hranicu obrannými štruktúrami a fyzickými bariérami proti možným útokom z Ruska a jeho spojeneckého Bieloruska. V prípade útoku by agresora mohlo spomaliť aj kladenie mín.

Postsovietske pobaltské krajiny sú členmi Európskej únie aj NATO a ruskú vojnu na Ukrajine považujú za priamu hrozbu pre svoju národnú bezpečnosť.
