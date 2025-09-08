Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lotyšsko nariadilo viac než 800 Rusom opustiť krajinu do 13. októbra

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre pokračovanie legálneho pobytu v Lotyšsku museli ruskí občania požiadať o trvalý pobyt a preukázať znalosť lotyštiny na bežnú komunikáciu.

Autor TASR
Riga 8. septembra (TASR) - Lotyšské imigračné úrady údajne nariadili 841 ruským občanom, aby do 13. októbra opustili krajinu. Toto rozhodnutie vyplýva zo zmien zákona o pobyte, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2022. Informovala o tom v nedeľu večer lotyšská televízia, píše TASR.

Zmeny v imigračných zákonoch boli prijaté v reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine a sprísňujú obmedzenia pobytu pre Rusov, pripomína agentúra DPA.

Lotyšsko má približne 1,9 milióna obyvateľov, z ktorých zhruba štvrtina patrí k rusky hovoriacej menšine. Celkovo sa obmedzenia z roku 2022 dotkli približne 25.000 ľudí, z ktorých 16.000 získalo trvalý pobyt a 1000 dočasný pobyt. Tí, ktorí nedostali žiadne povolenie, musia krajinu opustiť. Úrady uviedli, že 2600 ľudí už dobrovoľne odišlo, pričom došlo k desiatim prípadom núteného vysťahovania.

Pre pokračovanie legálneho pobytu v Lotyšsku museli ruskí občania požiadať o trvalý pobyt a preukázať znalosť lotyštiny na bežnú komunikáciu. Sú tiež podrobení bezpečnostnej kontrole.
