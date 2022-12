Lotyšsko: Nezávislej ruskej televízii Dožď hrozí strata licencie

Riga 2. decembra (TASR) — Nezávislej ruskej televízii Dožď hrozí v Lotyšsku, odkiaľ v súčasnosti vysiela, strata licencie pre "opakované porušenie" zákona. Oznámila to v piatok lotyšská Národná rada pre elektronické médiá, informuje agentúra AFP.



Dožď ukončil svoje aktivity a vysielanie v Rusku, kde bol označený za tzv. zahraničného agenta, krátko po začiatku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Podobne dopadli všetky významnejšie nezávislé médiá v Rusku: buď svoju činnosť sami pozastavili, alebo to urobili tamojšie úrady.



Stanica Dožď obnovila svoje vysielanie 18. júla zo štúdií v Rige, teraz jej však hrozí, že príde o vysielaciu licenciu.



Televízia dostala v piatok od lotyšského regulačného úradu pokutu vo výške 10.000 eur za to, že sa v jej vysielaní objavila mapa, na ktorej bol anektovaný ukrajinský polostrov Krym zobrazený ako súčasť Ruska.



Lotyšská rada pre elektronické médiá okrem toho vyšetruje Dožď pre údajné zverejnenie výzvy divákom, aby pomohli "Rusom na fronte" a poskytli im "vybavenie a základné potreby".



Samostatné vyšetrovanie voči TV Dožď vedie v tejto súvislosti aj lotyšská Štátna bezpečnostná služba (VDD).



"Vzhľadom na zločiny páchané ruskými okupačnými silami voči Ukrajine a jej obyvateľom, je akákoľvek materiálna alebo finančná podpora agresorskej krajiny nelegálna a môže viesť k trestnému postihu pre financovanie vojny a terorizmu," uvádza sa vo vyhlásení VDD.



Šéfredaktor TV Dožď Tichon Dziadko zdôraznil, že jeho stanica sa "nijako neangažuje v poskytovaní pomoci ruskej armáde". Televízia podľa neho naopak zhromažďuje informácie o ruských vojnových zločinoch páchaných na Ukrajine.



Na základe lotyšských zákonov môže byť televíznej stanici odobratá licencia, ak sa dopustí porušenia pravidiel trikrát v priebehu jedného roka. Podľa lotyšských úradov sa TV Dožď dopustila už tretieho porušenia pravidiel, odkedy začala v júli vysielať z Rigy.