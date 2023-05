O dobrovoľnú vojenskú službu v Lotyšsku má záujem 488 ľudí

Riga 16. mája (TASR) — Lotyšské úrady v utorok uviedli, že v tejto pobaltskej krajine sa do dobrovoľnej vojenskej služby zaregistrovalo 488 ľudí. Tamojšia vláda totiž v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu opätovne umožnila absolvovať dobrovoľný vojenský výcvik. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Lotyšské ministerstvo obrany oznámilo, že dobrovoľníci začnú svoj 11-mesačný výcvik 1. júla. Medzi záujemcami v prvom kole je aj 11 žien a šesť Lotyšov žijúcich v zahraničí.



Lotyšsko sa rozhodlo znovu postupne zaviesť vojenskú službu, ktorá bola zrušená v roku 2007. Od polovice roku 2023 bude dobrovoľná, od roku 2024 sa stane povinná. Absolvovať ju budú musieť muži vo veku od 18 do 27 rokov; pre ženy bude výcvik i naďalej dobrovoľný.



Lotyšská ministerka obrany Inara Murnieceová uviedla, že ju počet záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu "veľmi potešil", keďže ich je viac, než sa pôvodne predpokladalo.



"Je to jasným dôkazom toho, že lotyšská spoločnosť si uvedomuje, že za národnú obranu je zodpovedná celá spoločnosť," povedala ministerka.



Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom i Bieloruskom — blízkym spojencom Kremľa. Vojna na Ukrajine rozpútaná Moskvou je v Lotyšsku je považovaná za priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť.