Lotyšsko obmedzuje premávku na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom

Riga 18. marca (TASR) - Lotyšsko od stredy obmedzí premávku na hraničných priechodoch s Ruskom a Bieloruskom a povolí vstup len motorovým vozidlám. Oznámila to v utorok tamojšia vláda odvolávajúc sa na Moskvou organizovaný prílev migrantov na svojich hraniciach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vláda v Rige schválila v utorok zákaz prechodu chodcov a nemotorových vozidiel na troch hraničných priechodoch s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, ktoré sú ešte otvorené.



"Rozhodnutie obmedziť prevádzku týchto hraničných priechodov bolo prijaté v súlade s rizikami hybridných hrozieb a migračnej krízy," oznámila.



Z prílevu migrantov na hraniciach pritom obvinila "stratégie Ruska a Bieloruska, ktorých cieľom je organizovať migračné toky škodlivé pre členské štáty EÚ".



AFP približuje, že Lotyšsko - rovnako ako susedné pobaltské krajiny Litva a Estónsko a tiež Poľsko - dlhodobo obviňujú Moskvu i Minsk z takéhoto konania, ktorého cieľom je - podľa nich - dosiahnuť destabilizáciu regiónu.



Súhlas s opatrením vlády deklarovala aj lotyšská pohraničná stráž, ktorá pozoruje na hraniciach "organizované skupiny" migrantov. Uviedol to jej šéf Guntis Pujáts, pričom dodal, že takéto skupiny prichádzajú na kontrolné stanovištia na hraniciach, hoci nemajú povolenie na pobyt v EÚ ani víza do schengenského priestoru.



Obmedzenia začnú platiť od stredy, a to na hraničných priechodoch Terehova a Grebneva na hraniciach s Ruskom a priechode Paternieki na hraniciach s Bieloruskom. Lotyšská vláda pritom neuviedla, či ide len o dočasné kroky, respektíve kedy budú zrušené.



Lotyšsko postavilo v uplynulých rokoch plot pozdĺž celých svojich hraníc s Bieloruskom a tento rok plánuje dokončiť obdobnú bariéru aj na svojich hraniciach s Ruskom.