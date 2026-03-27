Lotyšsko od roku 2027 vynaloží na obranu päť percent HDP
Predchádzajúci zákon stanovil výdavky na obranu vo výške najmenej troch percent HDP.
Autor TASR
Riga 27. marca (TASR) — Lotyšsko bude od roku 2027 každoročne vynakladať na obranu najmenej päť percent svojho hrubého domáceho produktu (HDP), čím splní cieľ, ktorý si stanovila Severoatlantická aliancia (NATO) na svojom summite v júni 2025. Novelu príslušného zákona vo štvrtok jednomyseľne schválil parlament tohto pobaltského štátu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
„Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu a potrebu posilniť obranyschopnosť krajiny je nevyhnutné zabezpečiť predvídateľné financovanie obrany,“ uviedol litovský prezident Edgars Rinkevičs.
Predchádzajúci zákon stanovil výdavky na obranu vo výške najmenej troch percent HDP.
Členské krajiny NATO sa na zvýšení výdavkov na obranu dohodli v súvislosti s inváziou ruských síl na Ukrajinu a pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Priamo na obranu sa má vynaložiť najmenej 3,5 percenta HDP, ďalších 1,5 percenta je určených na súvisiace výdavky, ako je infraštruktúra. Zákon schválený lotyšským parlamentom však takúto špecifikáciu neobsahuje.
Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom, vníma vojnu na Ukrajine ako priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Jeho vláda plánuje tento rok vyčleniť na obranu 4,91 percenta HDP.
„Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu a potrebu posilniť obranyschopnosť krajiny je nevyhnutné zabezpečiť predvídateľné financovanie obrany,“ uviedol litovský prezident Edgars Rinkevičs.
Predchádzajúci zákon stanovil výdavky na obranu vo výške najmenej troch percent HDP.
Členské krajiny NATO sa na zvýšení výdavkov na obranu dohodli v súvislosti s inváziou ruských síl na Ukrajinu a pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Priamo na obranu sa má vynaložiť najmenej 3,5 percenta HDP, ďalších 1,5 percenta je určených na súvisiace výdavky, ako je infraštruktúra. Zákon schválený lotyšským parlamentom však takúto špecifikáciu neobsahuje.
Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom, vníma vojnu na Ukrajine ako priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Jeho vláda plánuje tento rok vyčleniť na obranu 4,91 percenta HDP.