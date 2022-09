Lotyšský parlament schválil oddelenie pravoslávnej cirkvi od Ruska

Riga 9. septembra (TASR) - Lotyšský parlament v piatok v zrýchlenom konaní schválil úplné odlúčenie tamojšej pravoslávnej cirkvi od Moskovského patriarchátu. Za príslušnú legislatívnu iniciatívu lotyšského prezidenta Egilsa Levitsa hlasovalo dovedna 73 poslancov 100-členného parlamentu, traja sa vyslovili proti a jeden sa hlasovania zdržal. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Lotyšský prezident sa po hlasovaní poďakoval poslancom za "podporu autokefálnosti (nezávislosti) lotyšskej pravoslávnej cirkvi". Akýkoľvek vplyv moskovského patriarchu na spoločenstvo veriacich je teraz právne vylúčená, napísal Levits na sociálnej sieti Twitter.



Len v pondelok predložil Levits parlamentu svoj návrh na zmenu zákona o miestnej pravoslávnej cirkvi, píše APA. Doposiaľ podliehala cirkev v Lotyšsku hlave ruskej pravoslávnej cirkvi, moskovskému patriarchovi Kirillovi I.



Riadiaci orgán Moskovského patriarchátu doposiaľ spolurozhodoval o tom, kto sa stane hlavou pravoslávnej cirkvi v Lotyšsku; inak však bola už tamojšia do značnej miery autonómna, konštatuje APA.



Podľa zákona musí pravoslávna cirkev tohto pobaltského štátu zmeniť svoj oficiálny štatút do 31. októbra, aby Moskva už pri vymenovaní jej biskupov nehrala žiadnu rolu.



V pozadí hlasovania lotyšského parlamentu o oddelení lotyšskej pravoslávnej cirkvi od Moskvy je podpora, ktorú moskovský patriarcha Kirill verejne vyjadruje ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu.



Lotyšský prezident označil plnú nezávislosť tamojšej cirkvi "otázkou národnej bezpečnosti" Lotyšska. Zároveň prisľúbil, že lotyšský štát bude cirkev podporovať a chrániť.



Ruská pravoslávna cirkev voči zmene lotyšského zákona v pondelok ostro protestovala, píše APA. Lotyšsko by sa tým podľa nej vrátilo do čias "diktatúry" z 20. rokov minulého storočia, keď bol na tamojšiu cirkev vyvíjaný "silný politický a policajný nátlak", aby sa oddelila od Moskvy a pripojila k patriarchátu v Konštantínopole.



V Lotyšsku sa k pravoslávnemu kresťanstvu hlási približne 20 percent obyvateľstva. Tamojší parlament v roku 2019 schválili zákon, podľa ktorého sa pravoslávnymi biskupmi môžu stať len lotyšskí štátni občania, ktorí v krajine žijú minimálne desať rokov.